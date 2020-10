Seurahistoriaa Huhtasuolla – FC Halikko hankki naisten liigan avausvoittonsa

FC Halikolle mieluisaa seurahistoriaa koettiin sunnuntai-iltana Jyväskylässä, Huhtasuon yhtenäiskoulun salissa. Halikkolaisryhmä onnistui saavuttamaan kautta aikain ensimmäisen voittonsa naisten futsal-liigassa, kun se haki sarjapisteet 5–3-lukemin Kampuksen Dynamolta.

Vierasjoukkue piti ottelun ohjaksia vahvasti hallussaan pitkään. Maalivahti Lotta Hiihtolan taakse ei ollut tehty maaliakaan siinä vaiheessa, kun ottelua oli jäljellä enää hieman yli kuusi minuuttia. 3–0-johto vaikutti tukevalta myös siihenastisiin pelitapahtumiin nähden.

– Meillä oli peli – erityisesti puolustuspeli – äärettömän hyvin kontrollissa ensimmäiset reilut 30 minuuttia, tiivisti FC Halikon päävalmentaja Ari Peltola 40-minuuttisen ottelun tapahtumia.

Nollapeli murtui Laura Toivasen 1–3-kavennuksella ajassa 33.41. Sen jälkeen peli menikin jännäksi.

– Tähän asti jokaisessa pelissä on tapahtunut sama. Kun vastustaja on tehnyt maalin, on sitä seurannut nopeasti toinen, Peltola summaa viitaten Heidi Malkin tekemään 2–3-osumaan vain noin minuuttia Toivasen onnistumisen jälkeen.

Täksi kaudeksi FC Halikon mukaan liittyneen Olivia Simulan maali helpotti taas vierasjoukkueen tilannetta, mutta KaDy tuli ylivoimalla vielä kerran maalin päähän ajassa 37.56. Annika Peippo onnistui kuitenkin ratkaisemaan pelin.

Voitto on erittäin nuorelle joukkueelle varmasti tärkeä jo henkisellä tasolla.

– Emme kahdessa ensimmäisessä ottelussakaan pelanneet huonosti. Ei olisi kuitenkaan voinut loputtomasti selitellä sillä asialla, jos tappioita olisi tullut solkenaan. Tämä antaa pelaajille uskoa, että kuulumme liigaan, Peltola mainitsee.

KaDy on sekoitus jo viime kaudella liigaa pelanneita sekä FC Halikon liigakarsinnoissa kohdanneen kakkosjoukkueen nuoria naisia.

– Suomen miesten maajoukkueen runkopelaaja Mikko Kytölä valmentaa joukkuetta, jonka lajiosaaminen on korkealla tasolla. Se on tietyllä lailla myös meidän vahvuutemme, Peltola muistuttaa.

NAISTEN FUTSAL-LIIGA

KaDy–FC Halikko 3–5 (0–2)

FC Halikon maalit: 6.22 Laura Lehtonen (Elli Laaksonen) 0–1, 9.54 Olivia Simula (Lehtonen) 0–2, 25.23 Katariina Marttila 0–3, 36.06 Simula 2­–4, 38.53 Annika Peippo 3–5.

Yleisöä: 52

FC Halikon seuraava ottelu: lauantaina 14.11. FC Halikko–FC OPA kello 15 Salohallissa.