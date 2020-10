Sibelius-palkinto säveltäjä Jukka Tiensuulle

Säveltäjä Jukka Tiensuu (s. 1948) on saanut Wihurin Sibelius-palkinnon. Palkinto myönnetään Wihurin kansainvälisten palkintojen rahastosta tunnustuksena vahvoista kansainvälisistä näytöistä.

Tiensuu on vaikuttanut pysyvästi Suomen musiikkielämään, ja hänen sävellystyönsä on kerännyt kasvavasti kansainvälistä huomiota, tiedotteessa kuvaillaan. Hän on toiminut myös esiintyvänä muusikkona ja opettajana.

Tiensuu on palkittu aiemmin muun muassa säveltaiteen valtionpalkinnolla vuonna 2012 sekä Teosto-palkinnolla vuonna 2004.

Ensimmäinen Wihurin Sibelius-palkinto jaettiin vuonna 1953 Jean Sibeliukselle. Edellisen palkinnon sai eteläkorealainen säveltäjä Unsuk Chin vuonna 2017.

Sibelius-palkinto jaettiin nyt 19. kertaa. Palkinnon arvo on 150 000 euroa.

STT

Kuvat: