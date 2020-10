Slovakia aikoo koronatestata kaikki vähintään kymmenenvuotiaat asukkaat – pääministerin mukaan testaus on ilmaista, mutta selvää ei ole, onko se myös pakollista

Slovakia testaa koronaviruksen varalta kaikki maassa asuvat, jotka ovat täyttäneet kymmenen vuotta. Asiasta kertoi lauantaina maan pääministeri Igor Matovic.

Pääministeri kertoi toimittajille, että testaus on täysin ilmaista. Hän ei kuitenkaan kertonut, onko testaukseen osallistuminen pakollista vai vapaaehtoista maan noin 5,4 miljoonalle asukkaalle.

– Jos onnistumme tässä, me voimme näyttää esimerkkiä koko maailmalle, Matovic julisti.

Ensi viikonloppuna on määrä järjestää paikallisesti pilottikokeiluja. Pääasiallinen testaus järjestetään puolestaan lokakuun lopulla ja marraskuun alkupuolella.

Tartuntojen määrä on ollut lisääntymään päin viime aikoina ja lauantaina maan terveysministeriö ilmoitti lähes 2 000 uudesta koronatartunnasta. Yhteensä tartuntoja on varmistettu maassa yli 28 000.

Lisäksi maassa kerrotaan kirjatun yhteensä 11 uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronakuolemia on maassa kirjattu 82.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Slovakiassa on väkilukuun suhteutettuna varmistettu miljoonaa asukasta kohden yhteensä 5 177 koronavirustartuntaa. Koronakuolemia on miljoonaa asukasta kohden kirjattu 15.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä sekä tartuntoja että kuolemia on tilastoitu määrällisesti eniten koko maailmassa, vastaavat suhdeluvut ovat 25 160 tartuntaa ja noin 675 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Suomessa sen sijaan on varmistettu miljoonaa asukasta kohden 2 398 koronatartuntaa ja 63 koronaan liittyvää kuolemaa.

Sadat ihmiset vastustivat koronarajoituksia

Slovakian hallitus julisti aiemmin tässä kuussa poikkeustilan ja julkisti tällä viikolla myös uusia koronarajoituksia. Toisen asteen koulut ovat siirtyneet etäopetukseen ja kaikki joukkotilaisuudet on kielletty, myös kirkolliset toimitukset.

Lisäksi kuntokeskukset ja uimahallit on suljettu. Ravintolat puolestaan saavat palvella asiakkaita vain ulkoilmassa.

Lauantaina noin 500 ihmistä kokoontui maan pääkaupungin Bratislavan keskustaan osoittamaan mieltään, vaikka yli kuuden hengen julkiset kokoontumiset on kielletty.

Protestoijat olivat saapuneet hallintorakennuksen ulkopuolelle vastustamaan viimeisimpiä koronatoimia ja huusivat yhteen ääneen iskulauseita, joihin kuuluivat muun muassa ”hävetkää” ja ”gestapo”. Lisäksi he vaativat pääministeri Matovicin eroa.

Monet mielenosoittajista myös viittasivat kintaalla kasvomaskivaatimuksille.

Osa protestoijista heitteli kiviä ja lasipulloja mellakkapoliisia kohti. Mielenosoitusta seuranneiden videostriimien perusteella poliisit taas ampuivat mielenosoittajia vesitykillä ja käyttivät kyynelkaasua väkijoukkoa vastaan.

STT

