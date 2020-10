Somejätit saivat kritiikkiä Joe Bidenin poikaa koskevan uutisen blokkaamisesta

Sosiaalisen median jätit Twitter ja Facebook joutuivat Yhdysvalloissa keskiviikkona presidentinvaalitaistelun ristituleen. Etenkin konservatiivit kritisoivat someyhtiöitä siitä, että ne yrittivät rajoittaa New York Postin julkaisemaa uutista demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin pojasta Hunter Bidenista leviämästä alustoilla.

Tabloid-lehti New York Postin uutinen pohjautui lehden mukaan Hunter Bidenin tietokoneen kovalevyltä löytyneisiin sähköposteihin. Niiden mukaan Hunter Biden olisi vuonna 2015 järjestänyt tapaamisen ukrainalaisen energiayhtiön Burisman edustajan ja hänen tuolloin varapresidenttinä toimineen isänsä välillä. Hunter Biden istui tuohon aikaan Burisman hallituksessa.

Joe Bidenin kampanja kiistää väitteet tapaamisesta Burisman edustajan kanssa.

Yhdysvaltalaismediat, kuten Wall Street Journal, Washington Post ja Fox News, eivät ole vielä kyenneet todentamaan New York Postin uutisen aitoutta.

Republikaanit ovat viimeisen reilun vuoden aikana yrittäneet aktiivisesti kytkeä Joe Bidenia hänen poikansa Ukraina-bisneksiin. Tämä asia oli myös presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin viimevuotisen puhelun taustalla, joka johti lopulta Trumpin virkasyytteeseen.

Ex-varapresidentti Bidenin mukaan hän ei ole koskaan puhunut poikansa kanssa tämän ulkomaisista bisneksistä.

Twitter-pomo myönsi puutteet

New York Postin mukaan Hunter Bidenin sähköpostit päätyivät lehden haltuun delawarelaisen tietokonekorjaajan kautta. Korjaajan mukaan Hunter Biden ei ollut tullut noutamaan korjattavaksi jättämäänsä tietokonetta, jolloin korjaaja kopioi tiedot kovalevyltä ja antoi tietokoneen FBI:lle. Sen jälkeen hän antoi kovalevyn kopion Trumpin asianajajalle Rudy Giulianille, joka antoi sen New York Postille.

Uutinen tuo mieleen neljän vuoden takaiset presidentinvaalit ja demokraattiehdokas Hillary Clintonin hakkeroidut sähköpostit, joiden on katsottu vaikuttaneen hänen kannatukseensa vaalien loppumetreillä.

Someyhtiöt ovat nykyään paljon tarkempia vaalivaikuttamisen suhteen, Facebook ja Twitter suhtautuivat skeptisesti New York Postin uutiseen. Twitter esti uutisen jakamisen, minkä konservatiivimedia katsoi poliittisesti motivoituneeksi sensuuriksi. Myös presidentti Trump hyökkäsi Twitterissä Twitteriä vastaan.

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey myönsi, että yhtiön toiminnassa oli korjattavaa. Twitterin säännöt kieltävät hakkeroimalla saadun tiedon jakamisen, mutta Dorseyn mukaan yhtiön olisi pitänyt viestiä asiasta paremmin.

– Viestintämme toimistamme New York Postin artikkeliin liittyen ei ollut kehuttavaa. Ja linkkien jakamisen blokkaamista tviittien tai yksityisviestien kautta ilman mitään selitystä siitä, miksi teemme niin, ei voi hyväksyä, Dorsey tviittasi.

Facebookin mukaan uutisen todenperäisyys on kyseenalaista, ja sellaisen uutisen jakamisen estäminen kuuluu yhtiön normaaleihin misinformaation vastaisiin käytäntöihin. Facebook pyrkii tarkastamaan uutisen faktat paikkansapitäviksi ennen kuin sallii sen jakamisen.

https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/

https://www.wsj.com/articles/facebook-twitter-limit-sharing-of-new-york-post-articles-that-biden-disputes-11602736535

https://www.washingtonpost.com/politics/hunter-joe-biden-emails/2020/10/14/2740c702-0e4c-11eb-8074-0e943a91bf08_story.html

https://www.foxnews.com/tech/twitter-ceo-jack-dorsey-admits-companys-blocking-of-ny-post-article-was-unacceptable

https://twitter.com/realDonaldTrump

https://twitter.com/jack

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: