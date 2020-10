Somerolla perustettu Sporttikone laajenee Lohjalle

Pienkoneiden vähittäismyyntiin ja huoltoon erikoistunut Sporttikone laajenee joulukuussa Lohjalle. Sporttikone perustettiin alun perin Somerolla vuonna 2002.

Nykyisin sillä on toimipisteet myös Salossa, Kaarinassa ja Loimaalla. Lohjan toimipiste avautuu 1. joulukuuta.

Yrityksellä on henkilöstöä 35, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 8,8 miljoonaa euroa.

– Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta peräti 10 prosenttia ja ensi vuodelle ennustamme kasvun jatkuvan lähes yhtä suurena, kertoo Sporttikoneen toinen omistaja ja toimitusjohtaja Pasi Nieminen tiedotteessa.

Sporttikoneen mukaan sen myynnissä ovat näkyneet mökkikaupan vilkastuminen sekä keväällä alkanut kotoilu. Kysyntää on riittänyt erityisesti piha- ja puutarhakoneissa sekä mönkijöissä.

– Ihmisillä on ollut aikaa panostaa pihaan ja puutarhaan sekä metsänhoitoon, ja sitä varten on haluttu hankkia myös kunnon laitteet ja työkalut, Nieminen sanoo.

– Mönkijä taas on oiva apuväline mökillä monessakin puuhassa, kuten polttopuiden kuljettamisessa, laiturin nostamisessa ja vaikka kauppareissuilla. Myös mopoikäisten menopelinä traktorimönkijät yleistyvät koko ajan.