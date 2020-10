Sote-neuvotteluja varaudutaan käymään myöhään yöhön – Kiuru: Laitetaan Twitteriin, jos savua nousee

Hallituksen sote-ministerityöryhmän neuvottelut sote-uudistuksesta ovat jatkuneet tänään aamusta. Ministerityöryhmä on tehnyt koko tämän viikon pitkää päivää, ja eilen alkaneet neuvottelut venyivät aamuyön puolelle kello kolmeen. Sote-ministerityöryhmä on rukannut sote-esitystä uuteen uskoon saatujen noin 800 lausunnon pohjalta.

Tänäänkin on varauduttu neuvottelemaan pitkään.

– Me olemmekin siellä siihen asti, että joko savua nousee tai sitten ei, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) eduskunnassa neuvotteluihin lähtiessään.

Neuvottelut ovat hänen mukaansa loppusuoralla, mutta eritasoisia kysymyksiä on yhä pöydässä.

STT:n hallituslähteen mukaan auki olevat kysymykset liittyvät pääasiassa rahoitukseen. Lisäksi Etelä-Savon maakunnan tilanne on vielä auki ja siitä neuvotellaan tänään.

Kiurun mukaan valmistelulla on kiire, sillä lainsäädännön arviointineuvosto odottaa hallituksen esitystä arvioitavaksi, ja siinä takaraja alkaa olla käsillä.

Kerrotteko tuloksia, kun olette valmiita?

– Laitetaan Twitteriin, jos savua nousee, hän neuvoi toimittajia.

Sote-ministerityöryhmä kävi tänään aamulla Kiurun mukaan läpi, millä tavalla tietyt yksityiskohdat saavat kannatusta eri hallituspuolueissa.

Jo eilen Kiuru sanoi illansuussa, että aikaa valmistelussa ei ole hukattavaksi.

Rahoitusmalli kipukohtana

Sote-esitykseen lausuntoja antaneet tahot kohdistivat kritiikkiä rahoitusmalliin. Etenkin isoissa, kasvavissa kaupungeissa katsotaan, että esitetty malli on viemässä niiltä merkittävästi verokertymää ja siten kykyä vastata investointitarpeisiin.

Hallituspuolueista RKP on ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä esitetyn kaltaista rahoitusmallia, koska se johtaisi monilla alueilla leikkauksiin. STT:n tietojen mukaan RKP ei ole kuitenkaan ainut malliin tyytymätön puolue.

Huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että sote-uudistuksella pyritään hillitsemään menojen nousua. Rahoitus on lisäksi monimutkainen kokonaisuus, joten sen tueksi tarvitaan virkamieslaskelmia.

Rahoituksesta on tarkoitus säätää sote-rahoituslailla. Lausunnolla olleen ehdotuksen mukaan rahoitus määräytyisi laskennallisesti osin sote-maakunnan palvelujen tarpeen sekä olosuhdetekijöiden perusteella. Pelastustoimen rahoitukseen vaikuttaisi lisäksi riskikerroin. Valtion rahoitus olisi sote-maakunnille yleiskatteellista. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle, valtion tuloja on lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Tämän takia valtion verotuloja ehdotetaan kasvatettavaksi kiristämällä valtion ansiotuloverotusta.

Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, velvoitetaan kunnat alentamaan kunnallisveroa.

Itä-Savo haluaa Pohjois-Savoon, mutta kukaan muu ei tunnu sitä sinne haluavan

Sote-uudistuksen tähtäimenä on tälläkin kaudella siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kunnilta ja kuntayhtymiltä vahvemmille alueille. Suomeen perustettaisiin 21 itsehallinnollista sote-maakuntaa, jotka vastaisivat ainakin ensi alkuun vain sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä.

Lausunnolla ollut lakiesitys lähtee siitä, että sote-maakunnat olisivat alueeltaan nykyisiä maakuntia vastaavia, mutta Uudenmaan maakunnan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien osalta poikettaisiin nykyisestä maakuntajaosta.

Lausunnolla lähteneessä luonnoksessa Etelä-Savon maakunta hajotettaisiin ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kunnat siirtyisivät Etelä-Savon sijaan Pohjois-Savoon.

Keskusta on vastustanut Itä-Savon siirtymistä Pohjois-Savon maakuntaan.

Itä-Savon Sosteri koostuu Savonlinnan lisäksi Rantasalmesta, Sulkavasta ja Enonkoskesta. Itä-Savossa suuri huoli on Savonlinnan sairaalan tulevaisuus. Oletus on, että tulevaisuudessa Etelä-Savon maakunta ei kykene ylläpitämään kahta keskussairaalaa.

Alueiden kannat menevät lausunnoissa ristiin. Itä-Savon sairaanhoitopiiri arvioi lausunnossaan, että paras sote-suunta alueelle olisi Pohjois-Savo, koska siten turvattaisiin Savonlinnan keskussairaalan palvelut. Toiveet siirrosta eivät kuitenkaan näytä saavan tukea naapureilta. Siirtoa vastustavat niin Etelä-Savon Essote-kuntayhtymä kuin Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki.

Uudenmaan erillisratkaisuun ollaan tyytyväisiä

STT:n tietojen mukaan Uudenmaan erillisratkaisuun ei ole lausuntojen perusteella tulossa ainakaan suuria muutoksia, sillä Uudenmaan erillisratkaisuun ollaan lausunnoissa pääasiassa oltu tyytyväisiä. Uudellamaalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu poikkeaisi muun maanratkaisusta siten, että Helsingin kaupungille jäisi kuitenkin edelleen niiden järjestämisvastuu. Lisäksi palvelujen järjestämisestä vastaisi Uudellamaalla neljä sote-maakuntaa ja terveydenhuollossa lisäksi Hus-maakuntayhtymä. Terveydenhuollon järjestämisvastuu jakautuisi laissa ja järjestämissopimuksessa määriteltävällä tavalla alueen sote-maakuntien, Helsingin sekä Hus-maakuntayhtymän välillä.

Sote-uudistus on aiemmin kaatunut useasti

Sote-uudistuksen poliittisia linjauksia tarvitaan pian, sillä sote-paketti on tarkoitus saada eduskunnalle vielä tämän vuoden puolella. Vielä ennen eduskunnan käsittelyä lainsäädännön arviointineuvosto antaa siitä arvionsa.

Sote-uudistus on kaatunut jo kahdella edellisellä hallituskaudella.

Edellä mainittujen lisäksi yksi iso kysymys uudistuksessa on lisäksi muun muassa yksityisen ja julkisen puolen välinen suhde. Lausunnolle lähteneessä ehdotuksessa sote-maakunnat tuottaisivat järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut pääosin julkisina palveluina, ja yksityinen ja kolmas sektori toimisivat täydentävinä palvelujen tuottajina.

Saila Kiuttu, Viivi Salminen

STT

Kuvat: