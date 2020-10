Sote-valiokunta hioo ravintolarajoituksia – tänään pitäisi tulla valmista

Sosiaali- ja terveysvaliokunta yrittää saada tänään hiottua valmiiksi mietintönsä ravintoloiden koronarajoituksista perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla. Jos lakia ei ennen kuunvaihdetta saada hyväksyttyä eduskunnassa, ravintolat voivat olla auki ilman koronarajoituksia marraskuusta alkaen.

Tartuntatautilain väliaikainen muutos on voimassa vain lokakuun loppuun asti. Sote-valiokunnassa nyt korjattavana olevalla hallituksen esityksellä ravintoloiden rajoituksia on tarkoitus jatkaa marraskuun alusta helmikuun loppuun asti.

Perustuslakivaliokunta on linjannut muun muassa, että aukiolo-, anniskelu- ja asiakasmäärärajoitukset tulisi ulottaa vain niille alueille, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tällä hetkellä alkoholin anniskelu on lopetettava koronatilanteesta ja ravintolan tyypistä riippumatta viimeistään kello 24 ja pahemman koronatilanteen alueilla kello 22. Lisäksi pahemman koronatilanteen alueilla asiakkaita saa olla ravintolassa vain puolet normaalista.

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet saavat olla auki vielä tunnin anniskelun päättymisen jälkeen.

Ravintoloiden rajoitustoimet ovat saaneet runsaasti kritiikkiä sen takia, että esimerkiksi kahviloita ja yökerhoja ei erotella toisistaan. Tätä on perusteltu sillä, että erottelu on lakiteknisesti vaikeaa.

Ravintolatyyppien jaottelu ei ihan yksinkertaista

Mediatietojen mukaan ruokaravintoloille olisi nyt tulossa lievempiä rajoituksia ja paikkamääriä säädeltäisiin sen mukaan, kuinka paljon alueella on tartuntoja.

Perustuslakivaliokunta halusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan etsivän keinoja, joilla rajoituksia voidaan erotella ravintolatyypeittäin. Sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoi perjantaina STT:lle, että vaaditut korjaukset eivät ole ihan yksinkertaisia.

– Erityisen haastavaa on se, miten me eri ravintolatyypit lähdemme jaottelemaan. Jaottelu ei johda ihan aukottomaan tilanteeseen.

