St. Louis Bluesin mestarikapteeni vaihtoi maisemaa

Jääkiekon NHL:n toissa kauden mestarijoukkue St. Louis Bluesin kapteeni Alex Pietrangelo edustaa jatkossa Vegas Golden Knightsia. Pietrangelon, 30, sopimus Las Vegasin kanssa ulottuu peräti kauden 2026-27 loppuun.

Monipuolinen puolustaja on pelannut koko aiemman NHL-uransa Bluesissa. Hänelle on kertynyt 758 runkosarjaottelua pistein 109+341=450. Uran huippukohta osui kauteen 2018-19, jolloin pohjamudissa rypenyt Blues nousi ensin mukaan pudotuspeleihin ja voitti lopulta mestaruuden.

– Saamme kaverin, joka on mukana Norris Trophy -keskusteluissa joka kausi, Las Vegasin GM Kelly McCrimmon ylisti NHL:n verkkosivuilla ja mainitsi sarjan parhaalle puolustajalle annettavan palkinnon.

– Hän kuuluu lajin neljän tai viiden parhaan puolustajan joukkoon. Hän on ensimmäisenä valmis tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hän on nelivuotinen kapteeni (St. Louisissa), korkean luokan esimerkki, erittäin sitoutunut voittamaan ja Stanley Cupin voittaja, McCrimmon jatkoi ylistystään.

McCrimmon kiitteli myös yli 190-senttisen Pietrangelon kokoa ja käyttökelpoisuutta joukkueen alakerrassa. Pitkää sopimusta hän perusteli pelaajan erityislaatuisuudella.

Pelaajaliikennettä moneen suuntaan

Maanantain ja tiistain välisenä yönä NHL:ssä tehtiin myös useita muita sopimuksia. Myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa Minnesota Wild teki kahden vuoden jatkopaperin suomalaismaalivahti Kaapo Kähkösen kanssa. Kähkönen pelasi valtaosan viime kaudesta AHL:ssä, jonka parhaaksi maalivahdiksi hänet valittiin.

Montreal Canadiens kiinnitti neljän vuoden sopimuksella Vancouver Canucksin tehohyökkääjä Tyler Toffolin. Puolustaja Nate Schmidt puolestaan siirtyi varhain tiistaina Suomen aikaa Las Vegasista Vancouveriin.

Las Vegasin GM McCrimmon puolestaan vakuutti konkarimaalivahti Marc-Andre Fleuryn jatkavan seurassa eikä kolminkertaista Stanley Cupin voittajaa olla myymässä. Jo aiemmin seura kiinnitti Robin Lehnerin, mutta McCrimmonin mukaan molemmille maalivahdeille riittää peliaikaa.

https://www.nhl.com/news/vegas-signs-alex-pietrangelo-to-seven-year-contract/c-319289074?tid=281072352

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: