STM ja THL: Koronavirustartuntojen kasvu näyttää taittuneen

Koronavirustartuntojen kasvu näyttää Suomessa taittuneen, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) viikoittaisessa tilannearviossaan.

Uusien tautitapausten ilmaantuvuus, testattujen näytteiden määrä sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat pysyneet valtakunnallisesti jokseenkin samalla tasolla pari viikkoa.

Helsingin ja Uudenmaan alueella tartunnanjäljitystyö on sujuvoitunut, ja viime viikolla enää alle puolet alueen tartunnoista jäi tartunnanlähteeltään epäselviksi, tilannearviossa kerrotaan.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime viikolla 1 221 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 1 257.

Tartunnanlähteet tiedossa aiempaa paremmin

Yhä useamman tapauksen tartunnanlähde saatiin viime viikolla selvitettyä. Uusien tartuntojen tartunnanlähde jäi epäselväksi noin 35-40 prosentissa tartunnoista. Tartunnoista, joista lähde saatiin selville, 60 prosenttia tapahtui perhepiirissä ja 15 prosenttia yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa kuten juhlissa ja ystävien tapaamisissa.

Harrastuksiin jäljitettiin noin 10 prosenttia tartunnoista, samoin työpaikoille. Oppilaitos tai päiväkoti yhdistettiin tartunnanlähteeksi vain pienessä osassa tartuntoja.

Suoraan ravintoloihin liittyviä tartuntoja raportoitiin viime viikolla selvästi vähemmän kuin aiemmin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella tartunnanjäljitystyö on sujuvoitunut. Viime viikolla enää alle puolet alueen tartunnoista jäi tartunnanlähteeltään epäselviksi, tilannearviossa kerrotaan. Pahimmillaan Husin alueella jopa yli 80 prosenttia tartunnoista jäi lähteeltään epäselväksi syyskuun puolivälin aikoihin.

Tartuntoja todetaan valtakunnallisesti edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla.

Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnan saaneista on kuitenkin hieman kasvanut viime viikkojen aikana. Yli 60-vuotiaiden osuus todetuista tartunnoista oli viime viikolla noin 10 prosenttia. Yli 70-vuotiaiden osuus oli joitakin prosentteja.

Alueelliset toimet olennaisia

Epidemiatilanteelle on tällä hetkellä ominaista se, että alueellisesti tilanteet voivat muuttua nopeasti.

Alueelliset, oikea-aikaiset ja riittävän kattavat toimet ovat STM:n ja THL:n mukaan epidemian torjunnan näkökulmasta olennaisia. Epidemiatilanteen kasvu voi rauhoittua nopeastikin, kun alueellisia ja paikallisia suosituksia ja rajoituksia otetaan käyttöön ja tartunnanjäljityksessä onnistutaan hyvin, tilannearviossa painotetaan.

Esimerkiksi Vaasassa tautitilanne on saatu laantumaan.

Epidemiatilanne luokitellaan alueiden omien kokonaisarvioiden mukaan perustasolle, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaihe. Suurin osa sairaanhoitopiireistä on perustasolla.

Vaasan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Hus, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on palannut kiihtymisvaiheesta takaisin perustasolle.

Maiju Ylipiessa

STT

