STM:n Varhila puolustaa maskilinjauksia

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila torjuu virallisiin maskisuosituksiin kohdistunutta kritiikkiä ja kirjoittaa ministeriön verkkosivuilla julkaistussa kolumnissa, että hallitus on koko koronapandemian ajan toiminut systemaattisesti tautitilanteen mukaan ja nojannut päätöksenteossaan asiantuntijatietoon.

STM:n keväällä tilaamaan kaikentyyppisiä kasvosuojuksia koskeneeseen maskiselvitykseen ei Varhilan mukaan ole liittynyt poliittista tai muutakaan ohjausta. Sen pohjalta hallitus linjasi, ettei kasvomaskisuositusta anneta. Tuolloin koronatapausten määrä oli laskussa, jolloin uusien toimien käyttöönotto olisi vaatinut vahvat perustelut.

– Oikeuskansleri on useaan otteeseen todennut, että koronaepidemian torjunnan toimenpiteiden tulee olla oikeasuhtaisia ja hyvin perusteltuja myös epidemiatilanteen vakavuuden mukaan, Varhila kirjoittaa.

Varhila huomauttaa, että koko kevään ajan maailman terveysjärjestö WHO suositteli maskien käyttöä oireettomilla ihmisille vain koronapotilasta hoidettaessa. Joissakin maissa tehtiin päätöksiä maskien käytöstä, toisissa ei. Muut Pohjoismaat pidättäytyivät Suomen tavoin antamasta keväällä maskisuositusta.

Elokuussa todettiin, että koronatartuntojen määrä oli selvässä kasvussa, minkä jälkeen hallitus tarkasteli maskisuositusta uudelleen ja teki 13. elokuuta periaatepäätöksen, jossa se puolsi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta kansalaisten kasvomaskien käytöstä.

– Kuten kaikessa muussakin koronaan liittyvässä, myös kasvomaskien osalta tieto on lisääntynyt, Varhila toteaa.

https://stm.fi/-/kirsi-varhila-korona-maskit-ja-julkinen-keskustelu

STT

