Suninen rehellisenä Ylellä: ”Menee ajeluksi”

Ford-kuljettaja Teemu Suninen pitää autonsa tiellä Sardinian MM-rallissa, mutta ei taistele enää kärkisijoista. Suninen on kilpailussa viidentenä, kun jäljellä on vielä kaksi erikoiskoetta. Suninen jäi lisää neljäntenä olevasta Toyotan Elfyn Evansista sunnuntain toisella erikoiskokeella.

– Yritimme parhaamme, mutta se ei ollut tarpeeksi. Menee ajeluksi, Suninen tuumi Ylen lähetyksessä.

Perjantaista asti kilpailun kärjessä viihtyneen Hyundain Dani Sordon johto hupeni reilusti aamun ensimmäisellä erikoiskokeella, mutta toisella hän piti jälleen hyvää vauhtia ja ajoi toiseksi nopeimman ajan. Toyotan Sebastien Ogier on nyt 16,1 sekunnin päässä.

Ogier käy kovaa taistelua kakkossijasta Hyundain Thierry Neuvillen kanssa. Neuville on nyt 0,1 sekunnin päässä ja kellotti pohja-ajan sunnuntain toisella erikoiskokeella.

– Rehellisesti sanottuna en pysty parempaan. Oli hankala erikoiskoe, mutta tein kaikkeni, Neuville summasi.

Kilpailun päätöspäivänä ajetaan kaikkiaan neljä erikoiskoetta. Sardinian MM-ralli on kauden kuudes kilpailu. Sen jälkeen kaasutellaan Belgiassa ja Italian Monzassa. Evans johtaa MM-sarjaa ennen Ogieria ja Hyundain Ott Tänakia.

Ford-kuljettaja Esapekka Lapin kilpailu meni pilalle jo perjantaina, ja Toyotan Kalle Rovanperä keskeytti lauantaina.

STT

