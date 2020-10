Suomen ja Ruotsin puolustusministerit tapaavat Rovaniemellä

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tapaa Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin tänään Lapissa. Ministerit tutustuvat Rovaniemellä Ilmavoimien parhaillaan käynnissä olevaan Ruska 20 -pääsotaharjoitukseen.

Lisäksi ministerit keskustelevat kaksipäiväisen työvierailun aikana Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöstä.

Kaikkosen ja Hultqvistin edellisestä tapaamisesta ei ole ehtinyt kulua paljon aikaa. He allekirjoittavat toissa viikolla Pohjois-Norjassa aiejulistuksen Suomen, Ruotsin ja Norjan kolmenvälisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä norjalaisen kollegansa Frank Bakke-Jensenin kanssa.

Ruska on Ilmavoimien jokasyksyinen pääsotaharjoitus, johon osallistuu tänä vuonna yli 60 lentokonetta ja noin 4 800 henkilöä, joista yli puolet on reserviläisiä.

Aiempien vuosien tapaa Ruska-harjoituksessa on mukana myös Ruotsin ilmavoimat. Ruotsista harjoitukseen osallistuu kahdeksan Saab Gripen -hävittäjää; neljä harjoitusvastustajan ja neljä puolustajan roolissa. Lisäksi mukana on valvonta- ja taistelunjohtokone Argus.

Ruotsalaiskoneiden päätukikohtia ovat Rovaniemi sekä Luulaja Ruotsissa.

Valvontalento kesken harjoituksen

Ruska 20:n suomalaisesta lentokalustosta pääosa on Hornet-hävittäjiä. Pääsotaharjoituksen ohella Ilmavoimat suorittaa samalla koko ajan myös perustehtäviään. Viime viikolla Hornet-hävittäjä teki alueellisen koskemattomuuden valvontaan liittyvän lennon Itämerellä. Tehtävässä käytettiin yliääninopeuksia, jonka vuoksi Keski-Suomesta Lounais-Suomeen ulottuvalla alueella kuului voimakasta lentomelua.

Ruska 20 -harjoitus alkoi jo viime viikolla, mutta eniten lentotoimintaa on nyt alkaneella viikolla. Ilmavoimien mukaan harjoitus näkyy ja kuuluu suuressa osassa maata Rovaniemeltä Jyväskylään ja Kajaanista Vaasaan.

Lentoja tehdään kaikkina vuorokauden aikoina, myös matalilla lentokorkeuksilla sekä mantereen yllä vähintään 10 kilometrin korkeudessa yliääninopeuksilla. Lisäksi harjoituksessa käytetään lentokoneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja ja silppuja, jotka voivat näkyä hetkellisinä valoilmiöinä tai väärinä säätutkahavaintoina.

Niilo Simojoki

STT

