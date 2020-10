Suomessa 222 uutta koronavirustartuntaa – kahdessa viikossa 1 261 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Suomessa on raportoitu 222 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 022 uutta tartuntaa, mikä on 1 261 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 1 761 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on nyt 50,1. Korkein ilmaantuvuusluku on Vaasan 332,1 ja pienin Kainuun 4,2.

Vielä eilen Kainuun ilmaantuvuusluku koronavirustartuntatapauksista sataatuhatta asukasta kohden oli nolla. Kainuun sotekuntayhtymän tiedotteen mukaan tilanne alueella on rauhallinen, eivätkä viime viikolla havaitut neljä uutta koronavirustartuntaa ole aiheuttaneet merkittäviä altistuksia.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa raportoitu nyt 14 071.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien potilaiden määrät myöhemmin tänään.

Turussa epidemia kiihtymisvaiheessa

Turussa koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa. Kaupungissa on vajaan viikon aikana todettu noin 60 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Turun kaupunki tiedotteessa.

– Koronatilanteen hallitsemiseksi on erittäin tärkeä noudattaa edelleen koronavarotoimia, koska tilanne ei ole toivotunlainen, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteessa.

Viime viikolla Turun Katariinan koulussa ja Topeliuksen koulussa todettiin molemmissa yksi koronavirustartunta. Molemmissa kouluissa tartunnalle altistuneet oppilaat sekä heidän perheensä ja koulujen työntekijät ovat saaneet ohjeet karanteenista.

Puolan Gdanskista ja Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneiden lentojen matkustajia testattiin koronaviruksen varalta viime viikolla. Gdanskin-lennolla Suomeen saapui 50 matkustajaa, heistä 18 testattiin eikä yhdelläkään todettu koronavirustartuntaa. Skopjen-lennolla saapui 77 matkustajaa, heistä testattiin 56. Kahdelta testatuista matkustajista löydettiin koronavirustartunta.

Henrietta Nyberg

STT

