Pääministeri Marin: Koronavirustilanne pahenee nopeasti, hallitus valmistelemassa laajoja toimia epidemian estämiseksi

Koronavirustilanne pahenee myös Suomessa nopeasti, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd.) Twitterissä. Marinin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa hallitukselle laajoja toimenpiteitä, joilla epidemian leviämistä voidaan estää.

Asia tuodaan hallituksen neuvotteluun mahdollisesti jo ensi viikolla, Marin sanoo.

Suomessa on kerrottu tänään 227 uudesta koronatartunnasta.

Uusia tartuntoja on 14 päivän aikana raportoitu 876 kappaletta enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 10 929.

THL:n mukaan taudin ilmaantuvuus on nyt 30,6, mikä tarkoittaa mikä tarkoittaa 30,6:ta tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahdessa viikossa.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 346. THL raportoi koronavirukseen liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien määrät kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

THL muistuttaa koronaturvallisuudesta

Syyslomalla on kiinnitettävä erityistä huomiota hygieniaan, turvaväleihin ja maskien käyttöön, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Moni lomailee syyslomaviikoilla 42 ja 43 kotimaassa. THL painottaa, että turvaväleistä on pidettävä huolta paikoissa, joihin kerääntyy runsaasti ihmisiä. Myös matkailuyrittäjien hygieniaohjeita ja maskisuosituksia tulee noudattaa.

THL muistuttaa, että ruskaretkiltä useisiin kuntiin eri puolille Suomea palanneet tartunnan saaneet ovat esimerkki, miten tautia voi levitä alueille, joilla koronavirusta ei ole hetkeen todettu.

Vaasan sairaanhoitopiirissä 70 uutta tartuntaa

Vaasan sairaanhoitopiirissä todettu 70 uutta koronavirustartuntaa, kertoi sairaanhoitopiiri tiistaina Facebook-sivullaan. Kaikkien todettujen tartuntatapauksien määrä on nyt sairaanhoitopiirissä 292.

Ilmaantuvuusluku kahden viime viikon todettujen koronavirustartuntojen osalta on nyt Vaasan sairaanhoitopiirissä 115 tautitapausta kohti 100 000:ta asukasta.

Vaasan kaupunki linjasi eilen, että se kieltää yli 50 ihmisen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kolmeksi viikoksi. Asiasta päätti kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksessaan.

https://twitter.com/MarinSanna?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313408758702317568%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fembed.is.fi%2Fext%2Fembed%2F%3Furl%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FMarinSanna2Fstatus2F1313408758702317568

https://www.facebook.com/vaasacentralhospital/posts/3106508052788753

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: