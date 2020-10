Suomessa on raportoitu 204 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Uusia tartuntoja on kuluneiden kahden viikon aikana raportoitu 2 711, mikä on 1 469 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Kaikkiaan tautitapauksia on tähän mennessä todettu 12 703.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan myöhemmin tänään.

Jyväskylässä laajan tartuntaryppään ulkopuolella yksittäisiä tartuntoja

Jyväskylässä viime viikolla havaitussa laajassa koronatartuntaryppäässä ilmeni tiistaina 15 uutta tartuntaa, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Tartunnan saaneet oli asetettu jo aiemmin karanteeniin.

Viikonlopun ja alkuviikon aikana kaupungissa on ollut tartuntaketjun ulkopuolella yksittäisiä tartuntoja, joten kokonaistilanne on terveydenhuollon arvion mukaan hallinnassa, sanoo Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen tiedotteessa.

Jatkotartuntoja karanteeniin asetettujen keskuudessa on Tuukkasen mukaan odotettavissa muutaman päivän ajan.

Yle: Skopjen-lentojen keskeyttämiselle ei toistaiseksi ole perusteita

Terveysviranomaisten arvion mukaan lentoyhteyden keskeyttämiselle Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välillä ei tällä hetkellä ole perusteita, kertoo Yle. Arviota keskeytyksestä oli pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Traficomin mukaan matkustajat voisivat siirtyä muille reiteille, jos lentoyhteys keskeytetään.

Skopjesta perjantaina Turkuun tulleella lennolla todettiin seitsemän koronavirustartuntaa, Turun kaupunki tiedotti tiistaina. Matkustajia oli yhteensä 49, joista 43 testattiin.

Seuraava Skopjen-lento saapuu Turkuun tulevana perjantaina. Viranomaiset ovat myös tätä lentoa vastassa.

Lentoyhteys oli keskeytettynä yli kuukauden ajan. Lennot keskeytettiin ensin Traficomin päätöksellä elokuun loppupuolella, minkä jälkeen lentoyhtiö Wizz Air jatkoi keskeytystä kaupallisista syistä.

Skopjesta lensi Suomeen loppukesän aikana kymmeniä koronavirustartunnan saaneita.

https://yle.fi/uutiset/3-11594016

STT

