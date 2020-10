Suomessa on raportoitu 160 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viikon aikana on raportoitu 2 902 tartuntaa, mikä on 1 433 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös eilen koronatartuntoja raportoitiin alle 200, kun koko alkuviikon ajan uusia tartuntoja raportoitiin päivittäin yli 200 kappaletta.

STT

Kuvat: