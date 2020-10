Suomessa raportoitiin 149 uutta koronatartuntaa – Helsingissä yli 60 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 149 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Uusia tartuntoja on raportoitu eniten Helsingissä, 64.

Vaasaan, jossa tartunnat ovat viime aikoina olleet jyrkästi koholla, kirjattiin kuusi uutta tartuntaa. THL:n koronakartan perusteella Jyväskylään puolestaan on kirjattu kolme uutta tartuntaa.

Jyväskylän tilanne nousi eilen uutisiin, kun kaupunki tiedotti siellä todetun kymmeniä uusia koronatartuntoja, joiden taustalla on joukkoaltistuminen syyskuun lopulla järjestetyssä hengellisessä yksityistilaisuudessa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 316 tartuntaa, mikä on 1 214 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 102 uutta tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on viimeisten 14 vuorokauden ajalta Suomessa 41 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 11 998.

Perjantaina kerrottiin, että sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 37 ihmistä, mikä oli 6 enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa oli 5 ihmistä. Heidän määränsä oli pysynyt samana kuin keskiviikkona.

Lisäksi perjantaina kerrottiin, ettei Suomessa ollut raportoitu uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli perjantaihin mennessä Suomessa raportoitu 346.

THL raportoi koronavirukseen liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien määrät kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Presidentti Niinistö tsemppaa suomalaisia koronan keskellä

Presidentti Sauli Niinistö kannustaa Twitterissä suomalaisia jaksamaan vielä koronan keskellä. Niinistö tviittaa, että kevät jaksettiin, jaksetaan nytkin.

Presidentti kirjoittaa eilen illalla julkaisemassaan tviitissä ”kolmen viikon itsekurin kuurista”. Tviitin yhteydessä hän jakoi Ilta-Sanomien artikkelin. Artikkelissa lehden haastattelema Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri vetoaa suomalaisiin, että nämä jaksaisivat tehdä kolmen viikon ajan kaikki mahdolliset toimet koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Meren mukaan se voisi pysäyttää taudin leviämistä huomattavasti.

Niinistö vetosi suomalaisiin jo maaliskuussa, jolloin hän totesi, että koronavirus on syytä ottaa vakavasti.

