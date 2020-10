Suomi lähetti tarjouspyynnöt korkealle ulottuvista ilmatorjuntaohjuksista viidelle yritykselle

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on lähettänyt tarjouspyynnöt ilmatorjunnan uudesta ohjusjärjestelmästä viidelle yritykselle. Suomen tarjouspyynnön saavat israelilaiset Israel Aerospace Industries ja Rafael Advanced Systems, saksalainen Diehl Defence, brittiläinen MBDA sekä Kongsberg Defence & Aerospace Norjasta.

Uusien ohjusten hankkimisen tavoitteena on Puolustusvoimien mukaan saada ilmatorjunnalle nykyistä kattavampi korkeatorjuntakyky ja kasvattaa merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta.

Hankintasopimus uudesta ohjusjärjestelmästä pyritään allekirjoittamaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Ohjusten pitäisi olla käytössä 2020-luvun puolivälin jälkeen.

Puolustusvoimien mukaan uuden ilmatorjuntaohjusjärjestelmän pitää mahdollistaa torjunnat ”kaikilla korkeusalueilla”.

– Hankittavaa järjestelmää valmistaudutaan käyttämään koko Suomen alueella. Ilmatorjunnan korkeatorjuntakyky lisää aselajimme torjuntakykyä ja hävittäjätorjunnan toiminnanvapautta, sanoo ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mikko Mäntynen Maavoimien esikunnasta.

Suomi lähetti tietopyynnöt korkean ilmatorjunnan kehittämisestä jo alkuvuodesta 2018. Tuolloin pyynnön kerrottiin lähteneen ”noin kymmenelle” valmistajalle.

Tarjouspyyntöä ei ole saanut esimerkiksi amerikkalainen Raytheon, jonka valmistamia Amraam-ohjuksia on käytössä Suomen nykyisessä Nasams-ilmatorjuntajärjestelmässä.

Suomen nykyiset Amraam-ohjukset yltävät nykyisellään enimmillään noin kymmenen kilometrin korkeuteen. Venäläisten Buk-ohjusten poistuttua käytöstä ilmatorjunnasta tätä korkeammalle ovat vastanneet käytännössä Hornet-hävittäjät, joilla on myös aseistuksenaan muun muassa Amraameja.

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: