Supo: Kybervakoilu tavallista aktiivisempaa, koronatilannetta ei ole onnistuttu hyödyntämään informaatiovaikuttamisessa

Suojelupoliisi (supo) arvioi tietojärjestelmiä hyödyntävän vakoilun olevan koronapandemian takia tavallista aktiivisempaa ja jatkuvan aktiivisena. Uusina kybervakoilun kohteina ovat lääketeollisuus ja tutkimuslaitokset.

– On erittäin todennäköistä, että vakoilua harjoittavat maat jatkavat aktiivista kybervakoilua, koska koronaviruspandemia vaikeuttaa matkustamista, sanotaan tänään julkaistussa kansallisen turvallisuuden katsauksessa.

Supo huomauttaa, että koronatilanteen jatkuessa tietoturva on aiempaa tärkeämpää.

– Nykytilanteessa huolellisen tietoturvatyön merkitys on kasvanut. Kansallinen turvallisuus vaarantuu, jos tiedon saatavuus asetetaan keskeisten järjestelmien ylläpidossa kaikkien muiden tietoturvallisuuden komponenttien edelle.

Koronatilannetta on supon mukaan pyritty hyödyntämään informaatiovaikuttamisessa, mutta laihoin tuloksin.

Supon mukaan autoritaariset valtiot pyrkivät todennäköisesti hyödyntämään koronapandemian, Yhdysvaltain presidentinvaalien ja Britannian EU-eron aiheuttamaa kansainvälistä hajaannusta toteuttaakseen kyberoperaatioita, joihin muutoin olisi pidäkkeitä.

Matkustusrajoitukset vaikeuttivat tiedustelua, mutta toiminta palautui

Supon mukaan koronavirus vaikeutti Suomeen kohdistuvaa tiedustelua, koska matkustaminen vaikeutui. Tiedustelutoiminta on kuitenkin palautunut ennalleen. Merkittävimmän uhan aiheuttaa Venäjän ja Kiinan tiedustelupalvelujen pitkäkestoinen toiminta.

– Toiminnan keskeisimpiin päämääriin kuuluvat ennen kaikkea Suomen politiikan eri osa-alueiden ennakoiminen ja poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat kiinnostuneita myös suomalaisesta teknologiasta ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Henkilötiedustelussa vieraiden valtioiden kiinnostuksen kohteina ovat olleet muun muassa Suomen arktinen politiikka, kriittiseen infrastruktuuriin ja muille strategisille aloille kohdistuvat investoinnit sekä poliittisten järjestöjen toiminta.

Supon tiedossa on tapauksia, joissa vieraat valtiot ovat pyrkineet hankkimaan Suomesta salaisia tietolähteitä toimittamaan tietoja, jotka eivät ole julkisia.

– Lisäksi tiedusteluorganisaatiot pyrkivät hankkimaan avustajikseen henkilöitä, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa suoraan tai välillisesti poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen.

Joidenkin maiden tiedustelupalvelut pyrkivät kontrolloimaan Suomessa olevia nykyisiä tai entisiä kansalaisiaan. Valvonta ja häirintä kohdistuvat supon mukaan usein poliittiseen oppositioon tai toisinajattelijoihin.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on edelleen 390

Supo on pitänyt terrorismin uhka-arvion ennallaan. Neliportaisella asteikolla uhka on tasolla kaksi, eli kohonnut.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on pysynyt 390:ssa. Supo on tunnistanut ryhmiä ja ihmisiä, joilla on motivaatio tehdä terrori-isku Suomessa.

Terroristijärjestöt, kuten Isis ja al-Qaida, ovat supon mukaan edelleen maailmanlaajuinen uhka.

– Niiden jäsenet ja kannattajat pyrkivät todennäköisesti kehittämään uusia taktiikoita iskujen toteuttamiseksi sekä jatkamaan kannustamista iskuihin länsimaissa.

Supon mukaan äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa ja mahdollisimman suureen uhrimäärään pyrkivät terrori-iskuhankkeet ovat lisääntyneet viimeisen puolentoista vuoden aikana. Uhka on supon mukaan kasvanut myös Suomessa.

– Myös Suomessa on tunnistettu äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia henkilöitä. Verkossa toimivat kansainväliset äärioikeistoryhmät ja kommunikaatio sosiaalisen median alustoilla vahvistavat äärioikeiston rajat ylittävää luonnetta.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: