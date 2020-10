Susanne Bier ohjaa nyt Nicole Kidmania murhamysteerissä

Tanskalaisohjaaja Susanne Bier sai kaksi vuotta sitten työtarjouksen. Muun muassa sarjoista Big Little Lies, Ally McBeal ja Rooman sheriffi tunnettu David E. Kelley kirjoitti uutta hankettaan HBO:lle. Pääosaan oli kiinnitetty Nicole Kidman.

Ehdotukselle ei voinut sanoa ei.

– David oli kirjoittanut silloin vasta ensimmäisen jakson, Bier kertoo puhelimessa kotoaan.

– Minulle esiteltiin tämä paketti ja kysyttiin, tekisinkö siitä enemmän draamaa vai trilleriä. Halusin trillerin.

The Undoingin miespääosaan tuli Hugh Grant. Kuusiosainen sarja kertoo menestyvästä newyorkilaisesta Gracesta, jonka lähipiirissä tapahtuu murha samaan aikaan, kun hänen miehensä katoaa.

Kolmas keskushenkilö on Manhattan. Se kiehtoi Bieriä, joka asuu edelleen Kööpenhaminassa, vaikka hän on vuosien ajan työskennellyt lähinnä Yhdysvalloissa.

– Halusimme New Yorkin näyttävän upealta ja jalostaa sen piirteitä osaksi tarinaa. Grace kuuluu luonnostaan tähän etuoikeutettujen maailmaan, Bier kuvailee.

Ehkä tuottajatkin halusivat New Yorkiin ulkopuolisen silmää. Sarjan ilme on kiiltävämpi kuin ohjaajan aiemmissa teoksissa. Päähenkilöiden glamour-todellisuuden on tarkoitus näyttää ylikorostetulta.

– Meille, jotka tulemme muualta, jo kävely New Yorkin Central Parkissa on omanlaisensa kokemus, Bier sanoo.

Kaupunki kantaa mukanaan historiaa ja kuvia, jotka me populaarikulttuurin kuluttajina siihen liitämme.

– New Yorkissa on jotain jännittävää ja seikkailullista.

Vaikeuksista voittoon Amerikassa

Katsojaluvuilla mitattuna Susanne Bier on tanskalaisohjaajista menestynein. Bier, 60, ohjasi kotimaassaan vuonna 2010 draaman Kosto, joka voitti parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin ja Golden Globen.

Bier vei uransa maailmalle jo aiemmin. Hänen ensimmäinen amerikkalaiselokuvansa Things We Lost in the Fire valmistui 2007. Pääosaa esitti Halle Berry. Elokuva ei saanut merkittävää huomiota.

Myös Serena (2014) alitti odotukset. Pääosissa olivat huipputähdet Jennifer Lawrence ja Bradley Cooper, mutta Serena ei menestynyt ja arviot olivat nuivia.

Kaikki kääntyi nousuun Yövahti-sarjalla, joka perustui John Le Carrén romaaniin, ja jonka pääosia esittivät Hugh Laurie, Tom Hiddleston ja Olivia Colman. Minisarja oli Bierin ensimmäinen yhdentoista pitkän elokuvan jälkeen.

– Sen tekeminen oli ihanaa. Kyse ei ole siitä, onko jokin enemmän tai vähemmän kaupallista. Kysymys kuuluu, haastaako hanke minut, kannustaako se johonkin uuteen.

Bierin mukaan on toissijaista, onko tarinan muoto elokuva tai sarja. Huhujen mukaan hänet on pyydetty jopa ohjaamaan James Bond -elokuva.

– Ei pidä paikkaansa, Bier sanoo nauraen.

– Olisin nimittäin tarttunut siihen välittömästi.

Huumori houkuttelee

Kuten useissa Bierin elokuvissa, myös The Undoingissa sliipatut ja porvarilliset kulissit huojuvat. Pinnan alla on mustaa huumoria. Yhdistelmän toimivuudesta ohjaaja kiittää näyttelijöitään.

– Nicole oli ehdottomasti vetovoimatekijä, Bier sanoo.

– Hän on pitkään kiehtonut minua. Hänestä on tullut aina vain kiinnostavampi näyttelijä.

Bier kuvailee Kidmanin kykyä joustaa roolihahmossaan melkein epäinhimilliseksi. Kidman osasi viedä Gracea yllättäviin suuntiin silti hahmon uskottavuuden säilyttäen.

– Jokaisessa otossa hän oli erilainen kuin edellisessä, ja kaikki versiot olivat hahmolle uskollisia. Kehut saa joustavuudestaan ja taidoistaan myös Hugh Grant.

– Kumpikin oli uskomattoman antelias. Saatoimme ottaa kohtauksen kuusi kertaa, surullisena, uhkaavana ja rentona. Sitten sain vain valita, mikä niistä tuki tarinaa parhaiten.

The Undoing julkaistaan HBO Nordicilla 26. lokakuuta alkaen.

Netflixin katsotuin elokuva

Susanne Bierin elokuvat ovat saaneet 2000-luvun alusta asti merkittävää menestystä myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Rakastan sinua ikuisesti (2002) oli hitti myös muun muassa Saksassa.

Häiden jälkeen (2006) sai parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-ehdokkuuden. Siitä ja draamasta Veljekset (2004) on myöhemmin tehty Yhdysvalloissa uusintaversiot.

Uransa katsotuimman elokuvan Bier on kuitenkin tehnyt Netflixille. Bird Box kuulosti epätyypilliseltä Bier-teokselta. Josh Malermanin romaaniin perustuvassa kauhuelokuvassa Sandra Bullockin näyttelemä nainen vie lapsia turvaan tulevaisuuden maailmassa, jossa ihmiskuntaa ovat harventaneet selittämättömät joukkoitsemurhat.

Bird Boxista tuli heti ilmestyessään joulukuussa 2018 Netflixin kaikkien aikojen katsotuin elokuva. The Undoing oli silloin jo tekeillä.

Menestyksellä on tietysti vaikutuksensa ohjaajan arvostukseen.

– Tuollainen tekee kaikille selväksi, että kykenen puhuttelemaan jättiyleisöä, Bier sanoo.

– Toisaalta niin teki Yövahtikin. Kun sarja sai Kiinan ensiesityksensä, managerini soitti ja kertoi, että eilen jaksoa katsoi 40 miljoonaa ihmistä Kiinassa. Aikamoista.

Kalle Kinnunen

STT

