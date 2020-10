Syvälampi on vuokralaisten suosiossa – Omistajan haaveissa on rakentaa rannalle tilaussaunoja

Asuntojen vuokraustoiminta kukoistaa entisen Motelli Syvälammen tontilla, mutta muuta liiketoimintaa Suomusjärvelle 110-tien varteen ei ainakaan nopealla aikataululla ole suunnitteilla. Näin tiivistää tontin ja siihen kuuluvien kiinteistöjen omistaja, lohjalainen yrittäjä Pekka Kaleva.

– Kaikissa kolmessa vuokra-asunnossa on tällä hetkellä vuokralaisia, eikä lisää ole tarkoitus ainakaan tässä vaiheessa rakentaa. Tarkoitus on kuitenkin tehdä ensi vuonna vähän isompaa remonttia asunnoissa, hän tiivistää.

Vuokralaiset ovat muuttaneet Suomusjärvelle pääkaupunkiseudulta.

Kolme vuokra-asuntoa tarkoittavat käytännössä Syvälammella kahta rivitaloa ja yhtä omakotitaloa, joiden yhteen laskettu pinta-ala on noin 600 neliötä. Vielä kolme vuotta sitten Kalevan suunnitelmissa oli kunnostaa myös kaksi muuta entiseen motelliin kuulunutta rivitaloa asuinhuoneistoiksi, mutta noista suunnitelmista on syksyyn 2020 mennessä luovuttu, tai ainakin niitä on lykätty.

– Nyt remontoidaan vain jo vuokralla olevia asuntoja sitä mukaa, kun vuokralaiset vaihtuvat. Lisäksi saimme viime vuonna putsattua palaneen motellin rauniot tuhkasta ja muusta palojätteestä, joten motellin runko on nyt siistitty. Mutta kuka tietää, jos vuokra-asuntoja remontoidaan lisää tulevaisuudessa. Kysyntää on, Kaleva vakuuttaa.

Kalevan haaveissa on lähivuosina rakentaa Syvälammen rannalle kaksi tai kolme tilaussaunaa. Hänen mukaansa sen tyyppiselle palvelulle olisi hyvän uimalammen rannalla kysyntää.

– Kyselyitä on tullut, että voisiko lammelle rakentaa saunan. Mielestäni voisi ja se on suunnitelmissa. Kaksi tai kolme saunaa, joista ainakin yksi on savusauna, Kaleva maalailee.

Saunaprojekti vaatii kuitenkin vielä rakennusluvan Salon kaupungilta, ja ainakin toistaiseksi keskustelu kaupungin suuntaan on tauolla koronaviruksen takia.

– Aika moni asia on nyt tauolla sen takia. Heti kun virustilanne hellittää, keskustellaan asiasta Salon kaupungin kanssa. Kokonaisuutena on pakko sanoa, että kaikki yhteydenpito sinne suuntaan on ollut aina mutkatonta ja helppoa, Kaleva kehuu.

Motelli Syvälampi tuhoutui tulipalossa korjauskelvottomaksi heinäkuussa vuonna 2014. Kaleva osti tontin ja kiinteistöt vuonna 2017.

Motellin päärakennus oli pitkään rähjäisessä kunnossa, kunnes Salon kaupunki vaati loppuvuodesta 2018 omistajaa siivoamaan kiinteistön sakon uhalla.

– Jätteet siivottiin ja vietiin Salon jäteasemalle. Vuokralaisilta saamamme palautteen perusteella maisema on nyt kaunis, alue tykätty ja sijainti hyvä, Kaleva kertaa Syvälammen valtteja.

Ainoastaan satunnaisista kulkijoista on ollut silloin tällöin harmia.

– Vähemmissä määrin kuitenkaan viime aikoina. Tänne jätetään silloin tällöin roskia tai käydään muuten vain muistelemassa vanhoja. Varkauksilta on viime aikoina vältytty, ja meillä onkin täällä tontilla normaalisti kaksi koiraa vapaana. Kenties sekin on vaikuttanut, Kaleva miettii.