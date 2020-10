Syyskuu oli maapallolla mittaushistorian lämpimin, kertoo EU:n Copernicus-palvelu

Kulunut syyskuu oli mittaushistorian lämpimin maapallolla, kertoi Euroopan unionin ilmastonmuutosta tutkiva Copernicus-palvelu. Copernicuksen mukaan tätä ennen jo kaksi muutakin kuluvan vuoden kuukautta, tammikuu ja toukokuu, ovat olleet mittaushistorian lämpimimpiä.

Heinäkuun ja elokuun lämpötilat puolestaan olivat samoissa lukemissa mittaushistorian korkeimpien lämpötilojen kanssa.

– Tällä hetkellä vuodella 2020 ja vuodella 2016, joka oli historian kuumin kalenterivuosi, on hyvin vähän eroa, kiteytti palvelun tutkija Freja Vambourg.

Syyskuuhun päättyneellä 12 kuukauden jaksolla maapallon lämpötila oli liki 1,3 astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla. Luku on erittäin lähellä YK:n kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) hälyttävän lämpenemisen rajaa, joka on 1,5 astetta.

Ilmaston lämpenemistä kiihdyttävät kasvihuonekaasut, joita syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ilmastonmuutos on viime vuosikymmeninä kiihtynyt rivakkaa vauhtia.

EU:n tilastojen mukaan maapallon lämpötila on kohonnut keskimäärin 0,2 astetta joka vuosikymmen 70-luvun lopulta lähtien.

