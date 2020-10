Syyttäjä: Varusmiehiä määrättiin päättöharjoituksissa avantoon seisomaan, paljaisiin jalkoihin hierottiin lunta – 21:lle vaaditaan sakkoja, suurin osa kiistää syytteet

Syyttäjä vaatii 21 ihmiselle sakkorangaistusta tänään alkaneessa oikeudenkäynnissä, jossa on kyse Ilmavoimien vuoden 2018 päättöharjoituksen tapahtumista. Syyttäjän mukaan harjoituksessa kiinni otettuja varusmiehiä kylmetettiin tahallaan muun muassa siten, että heitä pidettiin lumessa vähissä vaatteissa. Epäiltyjä uhreja on kahdeksan.

Suurin osa syytetyistä kiistää syytteet. Syytetyistä kolme oli tapahtuma-aikaan ammattisotilaita ja 18 varusmiehiä. Varusmiesasemassa olleet syytetyt vetoavat kirjallisissa vastauksissaan muun muassa siihen, että he kokivat, etteivät voineet uhmata esimiestensä käskyjä.

Syytteen mukaan esimerkiksi yhdeltä varusmieheltä otettiin pois kengät ja sukat ja lunta hierottiin tämän jalkoihin ja laitettiin paljaan selän päälle.

– Joku tekijöistä on painanut asianomistajan päätä maata vasten ja lyönyt häntä oksalla selkään. Häntä on makuutettu maassa noin 30 minuuttia, minkä jälkeen hänet oli paljain jaloin talutettu rantaan, jossa hänet oli asetettu polvilleen.

Varusmies kärsi syytteen mukaan tapahtumien aikaan voimakkaista tärinäkohtauksista ja tunsi olonsa sekavaksi.

Syyttäjän mukaan toinen varusmiehistä laitettiin maahan makaamaan siten, että tämän paljas selkä oli maata vasten. Varusmiehen paljaiden käsien päälle heitettiin lunta, ja tilanne kesti syyttäjän mukaan viidestä kymmeneen minuuttiin. Sen jälkeen varusmies määrättiin ensin eräänlaiseen stressiasentoon ottamaan puusta halaava ote ja sitten istumaan jäiselle maalle 15-30 minuutiksi, syytteessä sanotaan.

Päättöharjoitus järjestettiin Jämsän Hallissa marraskuussa 2018. Oikeudenkäynti on Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii syytetyille rangaistuksia pahoinpitelyistä ja palvelusrikoksista.

Syyttäjä: Varusmiehiä määrättiin avantoon seisomaan

Syyttäjän mukaan varusmiehiä seisotettiin myös avannossa. Yhtä varusmiestä oli syyttäjän mukaan ensin pidetty kyljellään ja polvillaan lumessa liki 20 minuutin ajan. Sen jälkeen hänet vietiin rantaan, missä hänet määrättiin seisomaan avantoon kumisaappaat jalassa, syytteessä sanotaan. Syyttäjän mukaan toiseen saappaaseen meni vettä, ja miestä pidettiin tämän jälkeen rannalla polvillaan noin puolen tunnin ajan.

Yksi varusmies kävelytettiin syyttäjän mukaan avantoon paljain jaloin. Vesi ulottui puoleen sääreen, ja mies joutui seisomaan vedessä viiden minuutin ajan. Kaikkiaan miestä kylmetettiin syyttäjän mukaan noin puoli tuntia.

Syytetyistä kolme oli teon aikaan ammattisotilaita ja 18 varusmiehiä. Heille vaaditaan rangaistuksia pahoinpitelyjen lisäksi palvelusrikoksista. Syyttäjän mukaan syytetyt rikkoivat muun muassa sotavankien kohtelua koskevia sääntöjä.

– Tekijät ovat rikkoneet sodan oikeussääntöjä sotavankien kohtelusta, voimankäyttösääntöjä toiseen sotilaaseen kohdistuen sekä harjoituksen liittyvässä toimintakäskyn liitteessä olevia määräyksiä maalimiesten inhimillisestä kohtelusta, syytteessä sanotaan.

”Osoitus vastuuasemassa olevien ammattitaidon puutteesta”

Valtaosa 21 syytetystä kiistää syytteet. Tekojen aikaan varusmiesasemassa olleet syytetyt vetoavat muun muassa siihen, että he kokivat, etteivät voineet uhmata esimiestensä käskyjä ja esimerkiksi lopettaa kuulusteluja. Yksi syytetyistä sanoo, että olisi vienyt yhden kiinni otetun varusmiehen takaisin lämpimään, mutta kouluttaja kielsi.

Toimien myös koettiin olevan lainmukaisia, sillä kantahenkilökuntaan kuuluvat sotilaat seurasivat tapahtumia.

– Se, että näin on päässyt käymään on mielestäni osoitus vastuuasemassa olevien henkilökunnan jäsenten ammattitaidon puutteesta, yhdessä kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Syytetyt vetoavat lisäksi siihen, että kiinni otetut varusmiehet olisivat milloin tahansa voineet lopettaa kuulustelun sanomalla ”no play”.

