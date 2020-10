Tähti panostaa kaikkensa Tokioon – valmentaja tulee talviharjoittelun avuksi Espanjaan

Tokion olympialaisten ja paralympialaisten siirtäminen koettelee monen urheilijan mielenrauhaa, mutta Suomen kaikkien aikojen menestyksekkäin paraurheilija Leo-Pekka Tähti aikoo kääntää vuoden lisäajan voitokseen. Tähti aikoo olla parhaimmillaan uransa viidensissä paralympialaisissa.

Tähti tavoittelee Tokiosta historiallista viidettä peräkkäistä 100 metrin paralympiakultaa ratakelauksen T54-luokassa. Ateenassa 2004 hän avasi kultaputken 21-vuotiaana urheilijan raakileena, mutta Tokiossa 17 vuotta myöhemmin hän on 38-vuotias, tinkimätön ammattilainen ja yleisurheilun ehdoton supertähti.

– Viidennen peräkkäisen kullan metsästys ei muutu lisävuoden aikana helpommaksi, mutta yritän aina tehdä asioita paremmin. Tokion ykkössija motivoi, Tähti sanoi keskiviikkona STT:n haastattelussa.

Hän on Helsingissä markkinoimassa loppuviikolla ilmestyvää Leo-Pekka Tähti -elämäkertaa (WSOY), jonka ovat kirjoittaneet porilaistoimittajat Harri Laiho ja Juha Luotola.

Optimaalinen valmennustilanne

Tähti harjoittelee talven tuttuun tapaan Espanjassa, jonne hän suuntaa 28. lokakuuta. Panostusta uran huipennukseksi kaavailtuihin Tokion kisoihin kuvaa se, että Tähteä vuodesta 2002 valmentanut Juha Flinck pääsee ensi kertaa Fuengirolassa valvomaan Tähden päivittäistä talviharjoittelua. Valmentaja tekee Espanjassa myyntiesittelijän hommia.

– Tilanne on valmennuksen suhteen aika optimaalinen, Tähti kiitteli. Espanjassa hänen viihtyvyyttään lisää myös paikallinen elämänkumppani.

Kulunut kesä jäi koronaviruspandemian takia tavallista lyhyemmäksi, sillä Tähti palasi Aurinkorannikolta Suomeen vasta heinäkuun alussa. Kansainvälisiä kisoja ei kertynyt, mutta Turun Paavo Nurmi -kisoissa satasen aika 13,95 osoitti porilaisen tason.

Kesän valopilkkuaika toi silti myös lisämietintää, sillä Tähti joutui puntaroimaan, millä kelaustuolilla hän lähtee paralympiavuoteen.

– Testasimme elokuun lopussa Porin stadionilla viime vuonna käyttöön otettua kelaustuolia ja vanhaa tuoliani, joka oli ollut käytössä vuodesta 2011. Vanha oli parempi ja todisti, että olin hyvässä kunnossa, vaikka kisoissa ajat eivät siltä näyttäneet, Tähti kertoi. Hän sanoi yltäneensä testeissä vanhalla tuolilla EM-kesän 2018 huippuvauhtiin.

Nyt uusi tuoli on Tanskassa tehtaalla muokattavana, ja Tähti kokeilee muokkausten jälkeen vielä kerran, syrjäyttääkö uusi väline isän tekemän entisen menopelin.

– Nyt näyttää siltä, että vanha tuoli on riskittömämpi, Tähti arvioi.

Riskiä Tähti kaihtaa muutenkin kuin välinepuolella. Pyörätuolikoripallo saa jäädä talvella, vaikka pietarilainen seura tarjosi jatkosopimusta.

– Reissaaminen ei ole nyt millään muotoa järkevää, Tähti sanoi.

Kaija Yliniemi

STT

