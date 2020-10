”Taloudellisesti riskialtista” – Salon Teatterissa paikkamäärä tipahtaa 75:een, Provinssissa katsomokapasiteetti puolitettiin jo aiemmin

Hallituksen suositus yleisötapahtumien osallistujamäärien puolittamisesta kiihtymisvaiheen alueilla vaikuttaa luonnollisesti myös Salon kulttuurielämään. Salon Teatterilla on ollut tähän asti käytössään katsomokapasiteetista kolmasosa. Teatterin lehtereille mahtuu normaalioloissa 150 ihmistä.

– Uusien suositusten mukaan meidän täytyy vähentää yleisömäärä näytöstä kohden 100:sta 75:een, Salon Teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma vahvistaa.

Kuisman mukaan nykykapasiteetilla Salon Teatteri on myynyt näytöksensä lähes täyteen.

– Kyllähän me olemme laskeneet taloudellisia menetyksiä, ja taloudellisesti tämä on riskialtista. Olemme kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että näytöksiä kannattaa esittää niin kauan kuin niitä saa esittää. Kuluja joka tapauksessa tulee, esittää tai ei, Kuisma sanoo.

Salon Teatteri on varautunut jo myös siihen, että teatterit suljettaisiin maassa kokonaan.

– Voidaanko järjestää jotain korvaavaa, Kuisma kertoo pohdinnoista.

Tiukemmat rajoitukset saattavat vaikuttaa Kuisman mukaan jatkossa ihmiset intoon lähteä teattereihin.

– Ihan ilmeistä se on syksyn aikana ollut, että ihmiset ovat tulleet varovaisiksi. Nyt on tullut muutamia peruutuksia ryhmissä, joissa on eläkeikäisiä ihmisiä, Kuisma kertoo.

Kuismaa kertoo Salon Teatterin saaneen positiivista palautetta turvallisuudesta.

– Yleisöä täytyy kiittää siitä, että esityksissä lähes sataprosenttisesti ihmisillä on ollut maskit päällä, Kuisma sanoo.

Salolaiseen Teatteri Provinssiin hallituksen torstaina antama suositus ei vaikuta. Provinssin päänäyttämölle Astrum-keskukseen on myyty jo aiemminkin ainoastaan puolet katsomon yleisökapasiteetista. Sinne voidaan nykyrajoitusten mukaan ottaa 180 katsojaa.

– Tein keskiviikkona gallupia katsojilta ja kysyin, kokevatko he turvallisena paikallaolon. Poikkeuksetta kaikilla oli turvallinen olo. Ihmiset ovat käyttäytyneet todella fiksusti ja maskit ovat olleet päällä melkein kaikilla, Provinssin teatterijohtaja Seppo Suominen kiittelee.