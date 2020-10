Talouden Nobel-palkinnon saaja selviää tänään

Tänään selviää, kuka saa tämän vuoden niin sanotun talouden Nobel-palkinnon. Nimi tulee julki aikaisintaan varttia vaille yksi iltapäivällä Suomen aikaa.

Viime vuonna palkinto myönnettiin kolmelle köyhyystutkijalle. Yhdysvaltalaiset Abhijit Banerjee ja Michael Kremer sekä ranskalais-yhdysvaltalainen Esther Duflo ovat tutkineet keinoja vähentää köyhyyttä. Duflo oli vasta toinen nainen, jolle palkinnon historian aikana on myönnetty talouden Nobel.

Suomalainen Bengt Holmström sai taloustieteen Nobelin vuonna 2016 yhdessä Britanniassa syntyneen taloustieteen professorin Oliver Hartin kanssa.

Koronavirus aiheutti poikkeussyksyn

Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Nobelin itsensä perustama. Nobel-säätiö on myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien.

Palkinto on viralliselta nimeltään Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi.

Talouden Nobel on tämän syksyn palkinnoista viimeinen, sillä muut palkintojen saajat on jo julkistettu. Viime perjantaina rauhanpalkinnon saajaksi ilmoitettiin YK:n alainen Maailman elintarvikeohjelma WFP.

Koronaviruspandemian vuoksi tämä Nobel-syksy on aiemmasta poikkeava. Tukholmassa ei järjestetä joulukuussa vuoden seurapiiritapahtumaa eli Nobel-illallisia. Myös varsinaiset palkintoseremoniat järjestetään etäyhteyksien turvin siten, että tuoreet nobelistit eivät saavu paikalle Tukholmaan vaan pysyvät kotimaissaan.

STT

