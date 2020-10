Taloustieteen Nobel-palkinto on tänä vuonna myönnetty yhdysvaltalaisille Paul Milgromille ja Robert Wilsonille huutokauppoihin liittyvästä tutkimuksesta.

Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Nobelin itsensä perustama. Palkinto on viralliselta nimeltään Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi, ja sitä on myönnetty vuodesta 1969 lähtien.

Talouden Nobel on viimeinen tämän syksyn Nobel-palkinnoista.

