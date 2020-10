Tänään on kansainvälinen mielenterveyspäivä – toiveissa lisää resursseja ja kohtaamisia

Tänään vietetään vuosittaista kansainvälistä mielenterveyspäivää.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tavoitteena on teemapäivän avulla lisätä tietoisuutta mielenterveysongelmista ja niiden kirjosta. Lisäksi WHO tarjoaa paikallisille toimijoille materiaaleja, jotta ne voivat järjestää kampanjoita mielenterveyden edistämiseksi.

Tänä vuonna WHO ja sen kumppaniorganisaatiot kannustavat lisäämään mielenterveyden hoitamiseen käytettäviä resursseja.

Suomessa MIELI Suomen Mielenterveys ry kannustaa valtakunnallisessa kampanjassaan ihmisiä kuuntelemaan ja kohtaamaan toisiaan. Yhdistyksen Vihreää valoa kuuntelemiselle -kampanja kehottaa ihmisiä järjestämään vihreän valaistuksen illalla kello 18 ja jakamaan vihreät kuvansa sosiaalisessa mediassa.

Teemapäivän vieton aloitti Mielenterveyden maailmanliitto WFMH vuonna 1992.

STT

