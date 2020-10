Tänään vietetään maailman nälkäpäivää – korona lisäämässä nälkää näkevien määrää merkittävästi

Tänään perjantaina vietetään YK:n maailman nälkäpäivää, jonka tavoitteena on kerätä huomiota nälkää näkeville ja syille nälän taustalla. Nälkäpäivää vietetään YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n perustamispäivänä, ja sen kuluessa järjestetään satoja tapahtumia ympäri maailmaa.

FAO:n mukaan nälkää näkevien määrä on lisääntynyt viime vuodesta 10 miljoonalla, ja koronaviruksen seuraukset saattavat lisätä lukuun talouden kehityksestä riippuen vielä monin verroin lisää, reilusta 80 miljoonasta yli 130 miljoonaan. Järjestön mukaan nälkää näkeviä on kaikkiaan nyt lähes 690 miljoonaa.

FAO juhlii tänä vuonna 75. syntymäpäiväänsä.

