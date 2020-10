Tanskalaislehti: Sukellusvenemurhaaja Madsen yritti paeta vankilasta

Tanskassa ruotsalaistoimittajan murhasta tuomittu Peter Madsen on yrittänyt pakoa vankilasta, uutisoi tanskalainen Extra Bladet. Madsenin kerrotaan uhkailleen pommilla. Lehti on julkaissut kuvia ja videon, joissa mies istuu pientareella ja kaksi raskaasti varustautunutta ihmistä makaa hänen lähettyvillään maassa ja pitää häntä silmällä.

Poliisi on Twitterissä kertonut ottaneensa kiinni pakoa yrittäneen vangin. Poliisi ei kuitenkaan ole vahvistanut, että kyse on Madsenista.

Madsenin puolustusasianajajan toimisto ei kertomansa mukaan ole kuullut mitään siitä, että Madsen olisi yrittänyt paeta.

Sukellusveneestään tunnettu Madsen on tuomittu elinkautiseen ruotsalaisen toimittajan Kim Wallin murhasta. Hän istuu tuomiotaan vankilassa, josta on muutama sata metriä kiinniottopaikalle.

Madsen on ainakin jossakin vaiheessa ollut vankilassa eristyksissä pakosuunnitelmien vuoksi.

Surmasi sukellusveneensä kyytiin tulleen toimittajan

Madsen surmasi toimittaja Wallin elokuussa 2017, kun Wall lähti Madsenin sukellusveneen kyytiin haastatellakseen Madsenia. Myöhemmin Wallin paloitellun ruumiinsa osia löytyi merestä. Madsen tuomittiin elinkautiseen seuraavana vuonna.

Tanskalaismedia uutisoi tämän vuoden syyskuussa, että Madsen on vihdoin tunnustanut tappaneensa Wallin. Hän tunnusti tekonsa tv-sarjassa, jonka ensimmäinen osa esitettiin syyskuun alkupuolella.

