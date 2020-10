Tanskassa puolueet vaativat tutkintaa liittyen Kööpenhaminan pormestarin ahdisteluepäilyihin

Kaikki Kööpenhaminan kaupunginhallituksen puolueet sosiaalidemokraatteja lukuun ottamatta haluavat itsenäisen selvityksen liittyen pormestari Frank Jensenin ahdistelusyytöksiin. Puolueet kertoivat asiasta yhteisessä kannanotossaan myöhään sunnuntaina.

Puolueiden mukaan ne haluavat Jensenin kuultavaksi, jonka jälkeen ne päättävät, tulisiko Jenseniä kannustaa eroamaan vai jatkamaan tehtävässään.

Pormestaria ja sosiaalidemokraattisen puolueen varapuheenjohtajana toimivaa Jenseniä syytetään kahden naisen seksuaalisesta ahdistelusta. Asiasta kertoi perjantaina sanomalehti Jyllands-Posten.

Toisen lehdelle puhuneen naisen mukaan ahdistelu tapahtui vuonna 2012, jolloin hän oli 23-vuotias, kun silloin 51-vuotias Jensen laittoi kätensä naisen reidelle ja siitä tämän mekon alle.

Jensen vastasi syytöksiin perjantaina Facebookissa.

– Kyseessä on tapahtuma ja tilanne, jonka muistan eri tavalla. Mutta on fakta, että jotkut naiset ovat kokeneet minun ylittäneen rajoja, ja siitä vastuu on yksin minun, Jensen kirjoitti.

Jenseniä on aiemminkin syytetty kahdesti sopimattomasta käytöksestä itseään nuorempia naisia kohtaan joulujuhlissa vuosina 2004 ja 2011.

Sosiaalidemokraatit ovat asettuneet Jensenin taakse.

STT