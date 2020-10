Azerbaidzhan jatkaa iskujaan Vuoristo-Karabahin alueen pääkaupunkiin

Etelä-Kaukasiassa sijaitsevan Vuoristo-Karabahin taistelut jatkuvat kiivaina. Azerbaidzhan on iskenyt muun muassa separatistialueen pääkaupunkiin Stepanakertiin, ja Vuoristo-Karabahin joukot ovat tehneet iskuja Azerbaidzhaniin, sanoo Armenian puolustusministeriön tiedottaja uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Azerbaidzhan kertoo armenialaisten ampuneen raketteja Azerbaidzhanin toiseksi suurimpaan kaupunkiin Ganjaan. Kaupungissa on yli 330 000 asukasta. Myös muita kaupunkeja on tulitettu Azerbaidzhanin mukaan raketein.

Azerbaidzhan on puolestaan tehnyt iskuja Stepanakertiin useina päivinä. Uutistoimisto Interfax kertoi myöhään lauantaina, että Stepanakert oli jäänyt ilman sähköä, koska sähköverkon rakennus oli vaurioitunut iskuissa. AFP:n mukaan sähköt eivät ole palautuneet.

Uutistoimisto AFP:n mukaan alueelta on kuultu tänään useita räjähdyksiä.

– Azerbaidzhanin joukot ampuvat Stepanakertin siviilikohteisiin raketteja, sanoo Armenian puolustusministeriön tiedottaja AFP:lle.

Taisteluja jo toista viikkoa

Taistelut Etelä-Kaukasiassa sijaitsevalla alueella jatkuvat toista viikkoa. Niissä on epävirallisten tietojen mukaan kuollut yli 240 ihmistä.

Vuoristo-Karabah on etnisesti armenialainen alue Azerbaidzhanin alueen sisällä, ja Neuvostoliiton hajottua sen oli määrä jäädä osaksi Azerbaidzhania. Itsenäistyneet Armenia ja Azerbaidzhan aloittivat alueen hallinnasta sodan, ja Armenia voitti. Sen jälkeen sekä Vuoristo-Karabah että sen ja Armenian väliset alueet siirtyivät Armenian hallintaan. Alueita ei kuitenkaan ole liitetty osaksi Armeniaa, koska kansainvälisen oikeuden mukaan ne kuuluvat yhä Azerbaidzhanille.

Vuoristo-Karabah on tunnustautunut itsenäiseksi mutta juuri mikään valtio ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä, ei edes Armenia.

