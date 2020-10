THL: Suomessa on raportoitu 131 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 131 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 853 tartuntaa, mikä on 1 197 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viikkotasolla tartuntojen kasvuvauhti vaikuttaa tasaantuneen. Viimeisten seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 1 343, kun edellisviikolla tartuntoja raportoitiin 1 510.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 13 555.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän ja mahdolliset uudet kuolemantapaukset myöhemmin tänään.

Perjantaina sairaalahoidossa oli koronaviruksen vuoksi 56 ihmistä, joista 6 oli tehohoidossa.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu yhteensä 351, joista valtaosa kirjattiin viime kevään aikana.

STT

Kuvat: