Opiskelijoiden juhlissa Vaasassa jopa satoja koronalle altistuneita, kaikkiaan tänään on raportoitu 147 uudesta tartunnasta

Vaasan ammattikorkeakoulu siirtyy etäopetukseen. Taustalla on se, että kolmella opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Taudille altistuneet on määrätty karanteeniin.

Oppilaitoksen mukaan valtaosa tartunnoista liittyy paikallisessa yökerhossa todettuun tartuntaryppääseen.

Etäopetus ei koske työpajoja ja laboratorio-opetusta. Kampuksella on vahva maskisuositus ja pienryhmäopetuksessa käytetään korkeakoulun tarjoamia maskeja.

Ammattikorkeakoulun tiedotteen mukaan tartunnan saaneet opiskelijat ovat hyvävointisia ja sairastavat kotona karanteenissa. Oppilaitoksella pyritään palaamaan hybridi-opetusmalliin noin kahden viikon kuluttua, jos se on senhetkisessä tartuntatilanteessa mahdollista.

Aiemmin tällä viikolla Vaasan yliopisto ilmoitti siirtyvänsä etäopetukseen noin kahden viikon ajaksi. Myös lukusalit on suljettu.

Ylen tietojen mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin lauantain 14 uutta koronatartuntaa on yhtä lukuun ottamatta todettu Vaasan yliopiston opiskelijoilla. Jo aiemmin tällä viikolla tartunta on todettu useilla opiskelijoilla.

Tartuntojen epäillään levinneen viime viikolla Vaasassa järjestetyissä opiskelijatapahtumissa. Altistuneita pelätään olevan jopa satoja.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan henkilökuntaa karanteeniin

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on asetettu useita potilaita ja työntekijöitä karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia, kertoo Siun Sote tiedotteessa. Altistumiset liittyvät torstaina varmistuneeseen koronavirustartuntaan, jolle altistui sairaalalla kolme potilasta ja 18 työntekijää.

Tartunnan saaneen henkilön lähipiiriin ja vapaa-ajan kontakteihin kuuluvista henkilöistä viidellä on varmistunut koronavirustartunta. Koronavirukselle on tartuntaryppäässä altistunut yhteensä noin sata henkilöä, arvioidaan Siun Sotessa.

Lisäksi mittava määrä altistumisia on tapahtunut kahdella tanssitunnilla kerhotalo Ruplassa Joensuussa maanantaina ja keskiviikkona.

Jyväskylässä kaupunki on antanut laajan maskisuosituksen kaikille yli 15-vuotiaille. Suositus koskee julkisia sisätiloja ja yleisötilaisuuksia sekä ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja. Jyväskylä suosittelee maskin käyttöä myös lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jo aiemmin suositellut maskien käyttöä.

Tauti-ilmaantuvuus hipoo jo ulkomaille asetettua raja-arvoa

Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on jo lähellä raja-arvoa, jolla hallitus rajoittaa maahantuloa ulkomailta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronaviruksen tauti-ilmaantuvuus on Suomessa 24,4.

Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta asukasta kohti. Maahantulorajoitusten raja-arvo on 25.

Suomeen saavuttaessa raja-arvon ylittävästä maasta suositellaan suomalaiselle kahta vapaaehtoista koronatestiä, joilla voi lyhentää kahden viikon omaehtoista karanteenia. Ulkomaalaisten taas tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen.

147 uutta tartuntaa

THL raportoi lauantaina 147 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Uusia tartuntoja on kuluneiden 14 päivän aikana raportoitu 808 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Yli kymmenen uutta tartuntaa todettiin Helsingissä (32), Vaasassa (14) ja Espoossa (11). Yhteensä tartuntoja on tähän mennessä todettu Suomessa 10 391.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 345 ihmistä.

https://yle.fi/uutiset/3-11577899

STT

Kuvat: