THL: Suomessa todettu 287 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 287 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Uusia tartuntoja on kuluneiden kahden viikon aikana raportoitu 2 607, mikä on 1 440 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Kaikkiaan tautitapauksia on tähän mennessä todettu 12 499.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Maanantaina sairaalahoidossa oli 46 ihmistä, joista kymmenen tehohoidossa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli maanantaihin mennessä raportoitu 346.

Porissa noin 60 altistui koronalle

Porissa on tapahtunut joukkoaltistuminen koronavirukselle yksityistilaisuudessa lauantaina, kertoo Porin kaupunki. Altistuneita on alustavan arvion mukaan noin 60.

Kaikkiin tilaisuudessa olleisiin pyritään olemaan yhteydessä tänään, ja heidät asetetaan karanteeniin.

Sairastunut henkilö alkoi oireilla sunnuntaina. Kaupungin tiedotteen mukaan tartunnan lähde on tiedossa ja tartunta on peräisin Satakunnan ulkopuolelta.

Finavia tiukensi maskiohjettaan

Lentoasemayhtiö Finavia edellyttää tästä päivästä alkaen, että kaikki matkustajat ja muut lentoasemilla asioivat käyttävät kasvomaskia koko ajan kentällä liikkuessaan.

Finavia oli antanut suosituksen maskin käytöstä jo toukokuussa. Uudella, aiempaa tiukemmalla ohjeella Finavia haluaa suojata matkustajia ja lentoaseman henkilökuntaa sekä kiinnittää huomiota siihen, että turvallinen matkustaminen on mahdollista.

Finavia sanoo olevansa huolissaan siitä, että koronapandemian tuomat matkustusrajoitukset ovat käytännössä tyrehdyttäneet lentoliikenteen.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: