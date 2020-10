THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu 294, tunnistamattomia tapauksia ei todennäköisesti ole paljon

Suomessa on raportoitu 294 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 920 tartuntaa, mikä on 1 186 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 1 734 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on THL:n mukaan viimeisten kahden viikon ajalta 49,2 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Vaasan sairaanhoitopiirin 326,8 ja pienin on Kainuun nolla tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on todettu yhteensä 13 849 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kerto jo aiemmin tänään tiedotustilaisuudessa, että uusia tartuntoja on tänään raportoitu 294.

Lukuun sisältyy tartuntoja viimeisen viikon ajalta. Alueellisesti lukuun sisältyy eniten tartuntoja Vaasan, Keski-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueilta.

Koko maan tasolla ilmaantuvuus viimeisten kahden viikon ajalta on 50 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista koronatesteistä on Puumalaisen mukaan kääntynyt hieman laskusuuntaan.

– Tämä kertoo siitä, että testauskapasiteetti on tällä hetkellä tilanteeseen nähden riittävä, Puumalainen kertoo.

Luku kertoo myös, että todennäköisesti suurta määrää tunnistamattomia koronatapauksia ei tällä hetkellä ole, Puumalainen sanoo.

STT

Kuvat: