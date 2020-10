THL:n jätevesitutkimuksen mukaan huumeidenkäyttö väheni loppukeväästä, mutta jatkoi kesällä taas kasvuaan – amfetamiinia käytetään nyt enemmän kuin koskaaN

Huumeiden ja etenkin amfetamiinin käyttö jatkaa Suomessa kasvuaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen jätevesitutkimuksen mukaan amfetamiinia käytetään Suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Yksi keskeinen havainto on, että huumausaineiden käytön kasvu jatkuu pitkällä tähtäimellä. Toinen selkeä asia on amfetamiinin käytön kasvu, sanoo yksikönpäällikkö Teemu Gunnar STT:lle.

Siinä missä esimerkiksi kokaiinia käytetään lähinnä etelän suurissa kaupungeissa, amfetamiini on jo pitkään ollut laajasti käytetty huume kautta maan.

– Amfetamiini on hallitseva päihde koko Suomessa.

THL arvioi, että huumeidenkäyttö jatkaa lisääntymistään tänä vuonna.

Ei tietoa, johtuiko notkahdus koronarajoituksista vai jostakin muusta

Jätevesitutkimuksen näytteet kerättiin ennen koronarajoitusten alkamista 11.-17. maaliskuuta ja touko-kesäkuun vaihteessa. THL:n mukaan amfetamiinin, kokaiinin, ekstaasin ja metamfetamiinin yhteenlaskettu käyttö oli maaliskuussa usealla paikkakunnalla ennätyslukemissa. Selvä piikki näkyi esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Tampereella, Joensuussa, Vaasassa ja Kemissä.

Loppukevään mittauksessa näkyy THL:n mukaan selvä notkahdus osassa kaupunkeja. Oulussa, Rovaniemellä ja Ahvenanmaalla amfetamiinin, metamfetamiinin ja kokaiinin yhteenlaskettu käyttö väheni. Gunnarin mukaan matkailun rajoitukset ja ylipäänsä huumeiden tarjontaan liittyvät seikat saattoivat heikentää huumeiden saatavuutta alueellisesti, mutta tarkkaa tietoa notkahduksen syistä ei ole.

– Sitä, mikä johtuu tarkalleen rajoitustoimenpiteistä ja mahdollisesti muista asioista, on mahdoton sanoa ihan yksityiskohtaisesti.

Paikalliset vähenemiset huumeidenkäytössä jäivät THL:n mukaan hetkellisiksi. Kevään ja lokakuun alun välillä tehtyjen viikoittaisten seurantojen mukaan amfetamiinin käyttö alkoi taas kesällä lisääntyä yhteiskunnan avauduttua.

Jätevesitutkimuksessa saadaan tietoa huumeidenkäytöstä alueellisesti sekä käytössä esiintyvistä muutoksista. Huumeita tutkitaan suurimpien kaupunkien jätevesistä. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 27 kaupunkia lähialueineen. Pietarsaari, Salo, Rauma ja Vihti olivat tutkimuksessa mukana ensimmäistä kertaa.

Jecaterina Mantsinen

STT