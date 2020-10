THL:n julkaisematta jääneet materiaalit kertovat maskin käyttämisestä neutraalisti

Minkälainen materiaali maskien käyttämisestä ei kelvannut sosiaali- ja terveysministeriölle huhti-kesäkuussa? Tähän saatiin lisävaloa perjantaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi julkaisematta jääneet materiaalit STT:lle tietopyynnön jälkeen.

Materiaalissa on mukana kaksi mainosta, infograafi ja tekstipohjainen tiedote.

Kevään tiedottaminen on ollut esillä sen jälkeen, kun THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi STM:n estäneen laitoksen aikeet viestiä maskien käyttämisestä. Infograafi sivuutettiin STT:n tietojen mukaan huhtikuussa, tiedote toukokuussa ja mainosjuliste kesäkuussa.

Nyt medialle annetut materiaalit ovat tavanomaisia tietoiskuja siitä, miten kasvomaskeja kannattaisi käyttää, jos sellaista haluaa käyttää.

Mainos: Voit käyttää toisten suojaamiseksi

Kahdessa eri mainosversiossa annetaan vinkkejä turvalliseen matkustamiseen esimerkiksi ruuhkabussissa. ”Pidä turvaväli. Voit käyttää kasvomaskia toisten suojaamiseksi”, mainoksen ohjeistus kuuluu.

Mainosten kuvituksena on kaksi erilaista tilannetta bussissa. Toisessa etummaisena istuu nainen ilman maskia ja hänen lähellään useampi ihminen on maskin kanssa.

Infograafissa korostetaan sitä, että paras keino suojautua virukselta on pestä kädet, pitää yli metrin etäisyyksiä sekä yskiä hihaan tai kertakäyttöliinaan. Lisäksi kehotetaan käyttämään kankaista maskia oikein, jos sellaista käyttää.

”Väärinkäytettynä maskista voi olla haittaa. Maskin käyttöä ei suositella lapsille, sydän- tai verenkiertosairauksista tai hengityselinsairauksista kärsiville”, ohjeistus kuuluu. Lisäksi annetaan neliportainen ohje maskin turvallisesta käytöstä.

Julkaisematta jääneessä tiedotteessa kerrotaan puolestaan EU-komission antamasta ohjeesta maiden välisen liikkumisen avautuessa. Yhtenä ohjeena on käyttää tarvittaessa maskia, jos riittävän etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin ei ole mahdollista.

18. toukokuuta päivätyssä tiedotteessa todetaan myös muun muassa, ettei Suomessa ole vielä annettu suosituksia kasvomaskien käyttämisestä.

Miksi materiaaleja ei julkaistu?

Keskiviikkona STM:n johtaja Tuija Kumpulainen selitti päätöstä olla julkaisematta materiaaleja sillä, ettei yleistä maskisuositusta ollut keväällä annettu. THL:n infografiikka olisi hänen mielestään näyttänyt siltä, että maskien käyttöä suositellaan.

– THL on merkittävä kansalaisten informoija. Jos THL olisi laittanut infograafit, se olisi näyttänyt siltä, että annamme maskisuosituksen tästä maasta. Sitä me emme olleet sillä hetkellä antaneet, Kumpulainen sanoi.

Kevään jälkeen käsitys koronasta, sen leviämistavasta ja estokeinoista on hänen mukaansa muuttunut.

Anniina Luotonen

STT