Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto kirjailija Risto Isomäelle, joka kirjoittaa ympäristön tuhoutumisesta ja ilmastonmuutoksesta

Tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäelle on myönnetty tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Isomäki on julkaissut kirjan vuodessa viimeisen 25 vuoden ajan, ja hänen teostensa kantavana teemana on ympäristön tuhoutuminen ja ilmastonmuutos.

Isomäki on kirjoittanut muun muassa tietokirjoja, tieteiskirjallisuutta ja romaaneja. Palkintoperusteluissa kerrotaan, että Isomäki yhdistää teoksissaan tutkimustietoa science fictionille tyypillisiin mielikuvituksellisiin juonenkulkuihin. Hänen teostensa pohjalta on tehty myös elokuvia ja sarjakuvia.

Vuonna 2005 Isomäen romaani Sarasvatin hiekkaa oli Finlandia-palkintoehdokkaana. Myöhemmin Isomäki on saanut sekä science fiction -palkinnon että Suomen tietokirjailijoiden Warelius-palkinnon.

Isomäki on myös aktiivinen toimija ympäristöasioissa ja kehitysmaakysymyksissä.

Tunnustuksen myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ehdotuksesta. Ministeriö myönsi myös seitsemän palkintoa esimerkillisestä tiedonjulkistamisesta.

Tunnustuksen sai muiden muassa verkossa julkaistava Long Play -media ja sen tekijät. Palkintoperusteluissa sanotaan, että vuonna 2013 perustettu Long Play on vakiinnuttanut asemansa perusteelliseen taustatyöhön ja faktoihin pohjautuvan digitaalisen journalismin edelläkävijänä.

Isomäen ja Long Play -median saamat palkinnot ovat arvoltaan 20 000 euroa. Muut palkintotunnustukset ovat arvoltaan 15 000 euroa.

Palkituissa orjakauppiaita, lasten uutisia, pakolaispolitiikkaa, luontoa ja rap-musiikkia

Historian saralta palkinnon sai dokumenttielokuvaohjaaja, tuottaja ja tutkija Jouko Aaltonen ja yleisen historian dosentti Seppo Sivonen teoksesta Orjia ja isäntiä. Tietokirjassa avataan ruotsalaisten ja suomalaisten osallistumista orjakauppaan Karibialla 1700- ja 1800-lukujen taitteessa.

Tuottaja, toimittaja Fanny Fröman palkittiin työstään Helsingin Sanomien Lasten uutisten parissa. Keväästä 2016 asti julkaistu monikanavainen Lasten uutiset selittää Suomen ja maailman tapahtumia lapsille ymmärrettävästi.

Euroopan pakolais- ja turvapaikkapolitiikasta kertova kirja Euroopan porteilla toi palkinnon toimitus- ja tutkimusviestintäpäällikkö Anna-Kaisa Hiltuselle. Teos on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja EU:n turvapaikkapolitiikan taustoista ja historiasta.

Toimittaja, kirjailija Juha Kauppinen palkittiin kirjastaan Monimuotoisuus, joka kertoo suomalaisen luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä.

Luonto ja ympäristö ovat pääosassa myös merentutkija, tietokirjailija Kai Myrbergin ja professori emeritus, tietokirjailija Matti Leppärannan palkitussa kirjassa Itämeri ja ihminen. Kirja on palkintoperusteluiden mukaan monipuolinen esitys Itämerestä, joka tuo esiin sen erityisyyden.

Lisäksi tunnustuksen saivat rap-artisti Paleface eli Karri Miettinen ja kirjailija Esa Salminen kirjastaan Kolmetoista kertaa kovempi – räppärin käsikirja. Rap-kulttuuria esittelevä tietokirja on alansa ensimmäinen suomenkielinen opaskirja.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään merkittävästä ajankohtaisesta tai esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tunnustukset vuosittain tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ehdotuksesta.

Saara-Miira Kokkonen

STT

