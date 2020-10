Tiedustelujohtaja varoittaa: Australiassa vakoillaan enemmän kuin kylmän sodan aikana

Australiassa on nyt enemmän vakoilua kuin kylmän sodan aikana konsanaan, varoittaa Australian turvallisuustiedustelun ASIO:n johtaja Michael Burgess.

– Australian etuja vastaan toimivia vakoilijoita ja heidän asiamiehiään on runsaammin kuin heitä oli kylmän sodan huippuvuosina, Burgess sanoi parlamentille.

Vieraat vallat tarkkailevat ja häiritsevät hänen mukaansa australialaisia. Erityisenä kohteena ovat muista maista Australiaan muuttaneiden yhteisöt.

– On mahdotonta hyväksyä, että ihmisiä pelotellaan Australiassa vain siksi, että he ajavat demokraattisia uudistuksia tai arvostelevat ihmisoikeusloukkauksia.

Burgess ei maininnut nimeltä Kiinaa, mutta uutistoimisto AFP on esimerkiksi selvittänyt, että ulkomaille, kuten Australiaan, muuttaneet uiguurit ovat joutuneet painostuksen kohteeksi.

Burgess varoitti myös, että poliitikot ovat tärkeitä kohteita, kun tietoja yritetään varastaa ja päätöksentekoon vaikuttaa. Vaikutusyritysten kohteena on poliitikkoja hallinnon kaikilta tasoilta.

STT