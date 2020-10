Tietomurto pitää selvittää

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut tietomurto on puhuttanut suomalaisia. Törkeän tietovarkauden kohteeksi joutuivat yrityksen lisäksi sen asiakkaat, joiden arkaluonteisia tietoja on vuodettu julkisuuteen.

Vastaamoon tehty tietovarkaus on poikkeuksellisen törkeä. Poliisin arvion mukaan jopa kymmenientuhansien potilaiden sensitiivisiä tietoja on päätynyt rikollisten käsiin.

Vastaamoon tehty tietovarkaus osuu tietoyhteiskunnan ytimeen. Samalla se on vakava muistutus, miten suuri vahinko voi syntyä, jos tietojärjestelmien suojaus ei ole tarpeeksi vahva.

Paluuta vanhanaikaisiin arkistoihin ja tietojen analogiseen tallentamiseen ei ole. Digitaalisessa muodossa olevat tiedot mahdollistavat niiden tehokkaan käsittelyn, joka hyödyttää yrityksiä ja yksityisiä asiakkaita.

Samalla pitää tiedostaa riskit, jotka tietojen turvalliseen säilyttämiseen liittyvät. Tässä tapauksessa uhkakuvat toteutuivat pahimmalla mahdollisella tavalla.

Röyhkeän tietovarkauden tekijä tai tekijät kiristivät rahaa ensiksi Vastaamolta. Sen jälkeen kiristys kohdistettiin yksittäisiin asiakkaisiin uhkaamalla levittää arkaluonteisia tietoja.

Rikoksen uhreille tilanne on vakava. Pelkästään henkilötietojen paljastuminen mahdollistaa niiden käyttämisen tilauspetoksissa, osamaksukaupoissa tai muissa identiteettirikoksissa. Sen lisäksi uhrit joutuvat pelkäämään, että hyvin yksityisiä potilaskertomuksia levitetään yleisesti nähtäville.

Törkeä tietovarkaus pitää selvittää pohjamutia myöten ja saada tekijät vastuuseen. Samalla on tutkittava, mitä puutteita Vastaamon järjestelmissä on ollut. Kaikki voitava pitää tehdä, että vastaavanlaisia tietomurtoja yksityisiin asiakasrekistereihin ei enää koskaan pääse tapahtumaan.

Jotain hyvääkin tämän tietomurron yhteydessä on nähtävissä. Kaikkien on helppo ymmärtää, miten kovaa isku osui Vastaamon asiakkaisiin. Myötätuntoa ja myös konkreettista apua on tullut runsaasti.

Lainkuuliaiset hakkerit eli valkohatut ovat tarjonneet poliisille apuaan. Monet julkisuuden henkilöt ovat kertoneet, miten itse ovat hakeneet apua mielenterveyden ongelmiin, eikä siinä ole mitään hävettävää.

Jokainen voi auttaa tietovarkauden uhreja siten, ettei levitä netin eri kanavilla vastaan tulevia yksityisiä tietoja.

Uhrien ympärille on nopeasti rakentunut vahva suojamuuri.