Tiistain Top Ten: Eniten yleisöä menettäneet jääkiekkoliigan joukkueet

1) HPK, 72 prosentin pudotus viime kauteen

Viime kauden runkosarjan yleisökeskiarvo 3 930, nyt 1 091. Liigakauden pohjat tehtiin 9. lokakuuta, kun ottelua Lukkoa vastaan seurasi Hämeenlinnassa 651 katsojaa. Kahdessa viimeisimmässä kotipelissä on päästy täpärästi nelinumeroisiin lukuihin.

– Tulovirtojen ehdyttyä myös maksamme tuet junioriorganisaatiolle ja naiskiekolle ovat vaarassa pudota, totesi HPK Liiga Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen.

2) Pelicans, 64 prosenttia

Viime kaudella 3 516, nyt 1 256. Neljässä pelissä on käynyt kahdensadan tarkkuudella sama määrä väkeä, mistä muodostuu keskiarvo. Ylen jutussa kerrottiin, että yksittäisestä kotiottelusta syntyy jopa 15 000 euron tappiot.

Toki näissä vertailuissa pitää muistaa, että myös Pelicans ilmoittaa yleisömääränsä eri tavalla kuin viime kaudella. Lukujen pudotus näyttää siis vielä dramaattisemmalta kuin mitä se todellisuudessa on.

3) Ässät, 58 prosenttia

Viime kaudella 4 217, nyt 1 766. Porissa saatiin edes hieman balsamia haavoihin, kun länsirannikon paikallispeli Lukkoa vastaan houkutteli lauantaina lehtereille 2 556 katsojaa. Pudotus on ollut hurja, sillä vielä kauden 2015–2016 runkosarjassa yleisökeskiarvoksi ilmoitettiin yli 5 000.

4) Jukurit, 56 prosenttia

Viime kaudella 2 694, nyt 1 184. Mikkelissä oli syksyllä muutaman viikon ajan yli 50 henkilön yleisötapahtumien kielto. Menestys ei alkukauden perusteella ole houkuttelemassa katsojia halliin, sillä Jukurit on viimeistä edellisenä.

5) KooKoo, 54 prosenttia

Viime kaudella 3 943, nyt 1 821. Viime kaudella Kouvolassa vallitsi jopa kiekkobuumi. KooKoo oli runkosarjassa peräti viidentenä ennen koronavirusta. Sitä kautta yleisökeskiarvo nousi edelliskaudesta peräti yli viidelläsadalla. Sikälikin nykytilanne on juuri Kouvolan kannalta erityisen harmillinen.

6) SaiPa, 49 prosenttia

Viime kaudella 3 406, nyt 1 738. Vielä painokkaammin sama kuin Jukureilla. SaiPa on viimeisenä, eikä kuusi ottelua peräkkäin hävinneellä joukkueella näy välitöntä käännettä parempaan.

7) JYP, 47 prosenttia

Viime kaudella 3 760, nyt 2 007. On kerännyt talousasioihin liittyen suurimmat otsikot lomauttamalla valmennusjohtonsa noin kahdeksi kuukaudeksi. Jää nähtäväksi, vaikuttavatko nämä liikkeet katsojien liikehdintään. Toistaiseksi Jyväskylässä on käynyt melko tasan kaksituhatta katsojaa per ottelu.

8) Ilves, 46 prosenttia

Viime kaudella 5 637, nyt 3 026. Yleisömäärät ovat hieman yllättäen laskeneet Ilveksellä enemmän kuin paikalliskilpailija Tapparalla. Yllättäen siksi, että Ilves on aloittanut kauden odotetun hyvin ja pitää Liigassa toista sijaa.

9) HIFK, 45 prosenttia

Viime kaudella 6 986, nyt 3 873. Määrällisesti Liigan suurin pudottaja jopa HPK:hon verrattuna.

10) TPS, 42 prosenttia

Viime kaudella 4 391, nyt 2 535. Ennen kautta irvailtiin, että koronarajoitukset eivät Turussa haittaa. Väkeä kun ei ole aiemminkaan käynyt peleissä sen enempää kuin tämänhetkinen sallittu kapasiteetti antaisi myöden.

