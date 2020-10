Tiistain Top Ten: Miesten jääkiekkoliigan seurojen viimeisin mitali

1) HPK, Kärpät, Tappara: 1 vuosi sitten

Jo toista vuotta hallitsevat mitalistit väliotsikon paremmuusjärjestyksessä. Jos tämä lista olisi tehty ennen kevään 2019 pudotuspelejä, olisi HPK melko paljon alempana. Sitä ennen sen viimeisin mitali oli vuodelta 2010.

Kärpät ja Tappara olivat puolestaan Liigan kiistatta parhaat kokonaisuudet vuodesta 2013 eteenpäin. Kärpillä on siitä lähtien kaksi mestaruutta, yksi hopea, yksi pronssi ja viisi runkosarjan voittoa. Tapparan saldo on kaksi kultaa, neljä hopeaa ja yksi pronssi.

2) HIFK: 2 vuotta sitten

Resursseihin nähden yksi 2000-luvun ehdottomista alisuorittajista. 20 vuoden saldona on vain yksi mestaruus, yksi hopea ja kaksi pronssia, joista viimeisin siis kaudella 2017–2018.

3) JYP ja KalPa: 3 vuotta sitten

KalPa ylsi finaaleihin 2017. Vaikka tappio tulikin, oli asiassa melkoisen harvinaisuuden maku. 2009 mitalin väri oli pronssi, mutta sitä ennen edellinen arvometalli oli vuodelta 1991. Siinäpä ne seurahistorian kolme mitalia onkin lueteltu.

JyP HT:n 1990-luvun alun menestyksen jälkeen Jyväskylässä vajottiin aina vuoteen 2009 asti jatkuneeseen mitalittomuuteen. 2010-luvulla nähtiin vuoden 2012 mestaruuden lisäksi pronssi-JYP: neljä himmeintä mitalia.

4) Lukko: 6 vuotta sitten

Myyttinen ja ainoa Suomen mestaruus vuodelta 1963 odottaa seuraajaa, joka on tällä kaudella mahdollisempi kuin pitkään aikaan. Viimeisimmästä finaalipaikastakin on yli 30 vuotta. Pronsseja on sentään kuusi, viimeisin vuodelta 2014.

5) Ässät: 7 vuotta sitten

Porilaisten altavastaajastatuksesta kertoo paljon se, että on vaikeaa määritellä, oliko vuoden 2013 mestaruus vielä suurempi sensaatio kuin vuoden 2006 hopea. Molempia pidettiin tapahtumahetkellä jättiyllätyksinä.

6) Pelicans: 8 vuotta sitten

Lahtelaisen jääkiekon miesten pääsarjahistorian ainoa sijoitus neljän parhaan joukkoon tapahtui kaudella 2011–2012. Sen joukkueen pelaajat ja päävalmentaja Kai Suikkanen tekivät sikäli siis melkoista historiaa. Mitalin saaminen tällä kaudella vaatisi melkoisia yllätyksiä.

7) TPS: 10 vuotta sitten

Mitä voi sanoa siitä, että tällä rahan pumppaamisella seuraan on viidessätoista vuodessa saavutettu yksi SM-mitali? Vuodesta 2006 lähtien sarjasijoitus on ollut kymmenenä kautena viidestätoista korkeintaan kahdeksas eli Liigan heikommalla puoliskolla. Vuoden 2010 yllätysmestaruus on siis poikkeus sääntöön.

8) Ilves: 19 vuotta sitten

Vuosina 2010–2018 tamperelaiset olivat kestovitsin aihe: ei kertaakaan Liigassa yhdeksän parhaan joukkoon. Ilveksellä on yhteensä 18 Suomen mestaruutta, mutta viimeisimmän löytäminen vaatii pitkää rullausta tietokonehiirellä ylöspäin. Tuolloin, vuonna 1972, elettiin vielä SM-sarjan aikaa.

Tässä kohdassa olisi kaiketi paikoillaan seuraava kysymys: joko nyt? Ilves lukeutuu alkaneen kauden ennakkosuosikkeihin.

9) SaiPa: 54 vuotta sitten

Oli vuosi 1966. Kaksitoista joukkuetta oli jaettu kahteen kuuden joukkueen lohkoon. Ylemmässä loppusarjassa Saimaan Pallon maaliero oli 29–30, Turun Palloseuran 27–29. Pronssit SaiPalle. Tämän asian turvin SaiPa ei putoa tällä listalla 2000-lukulaisten liigatulokkaiden joukkoon. Muita mitaleja ei Lappeenrannassa ole juhlittu.

10) Jukurit, KooKoo, Sport: ei koskaan

Liigan niin sanotut laajennusjoukkueet ovat toistaiseksi oma lukunsa. Jukurit tuli ensimmäistä kertaa Liigaan 2016, Sport palasi sinne yhden kauden (1975–1976) visiitin jälkeen 2014. Jos joku tästä kolmikosta nousee tämän listan kärkeen alkaneen kauden lopuksi, on se viime kauden runkosarjavitonen KooKoo.

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.