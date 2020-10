Tiistain Top Ten: SalPan parhaat pelaajat Kakkosessa 2002–2020

1) Jussi Haijanen, keskikenttä, 2008–2015 (116 ottelua/17 maalia)

Mixu Paatelaisen TPS:stä SalPaan siirtynyt Haijanen halutessaan tehnyt pitkän liigauran. Loukkaantumisista kärsinyt Haijanen kuitenkin panosti opiskeluihin ja oli terveenä pitelemätön luonnonvoima SalPan keskikentällä. Kova kuin kallio ja sulava kuin kermajäätelö. Viimeinen ottelu SalPassa oli kesäkuussa 2015 Karjaalla – Haijanen tuli kahden kuukauden tauolta ja oli kentän paras. 35-vuotias lääketieteen lisensiaatti toimii nykyään vatsaelinkirurgiaan erikoistuvana lääkärinä Tyksissä.

2) Toni Kuisma, keskikenttä, 2005–2013 (214/49)

Ilveksen ja TPS:n kasvatti siirtyi SalPaan Ykkösen kokkolalaisseura GBK:sta kaudella 2005. Siitä lähtien Kuisma kuului yhdeksän kauden ajan SalPan avainpelaajiin. Aina luotettava. Teki keskikenttäpelaajaksi huimat 49 maalia. Pelasi myö kaikkia muita pelipaikkoja paitsi maalivahtia.

3) Iku Leino, keskikenttä/puolustus, 2010– (235/27)

Saloon palannut liikunnanopettaja nostettiin Wilppaasta SalPaan elokuussa 2010. Pelipaikka on vuosien aikana vaihdellut laitahyökkääjästä laitapuolustajaan ja toppariin, mutta terveenä ollessaan Leino on ollut käytännössä aina avauksessa – tälläkin kaudella Leino on ollut avauksessa jokaisessa 15 ottelussa, todennäköisesti myös tänään KaaPoa vastaan.

4) Antti Hakala, hyökkääjä 2009–2013, 2015–2016 (112/59)

TPS:stä hankittu Hakala oli todellinen kultakimpale. Kentällä hän oli yksi sarjan vaarallisimmista hyökkääjistä ja toimistolla hän toi ryhtiä seuran toimintaan työskennellessään liikuntakoordinaattorina. Hakalan suoraviivainen brittityyli ihastutti Urheilupuiston yleisöä kaikkiaan seitsemänä eri kautena.

5) Santeri Aaltonen, maalivahti, 2008–2012, 2014, 2018 (99/1)

Aaltonen debytoi SalPan maalilla syksyllä 2008 vain 15-vuotiaana. Koko uransa ajan loukkaantumisista kärsinyt Aaltonen oli maalilla SalPa taisteli lohkovoitosta 2010, 2012 ja 2018. Viimeisen SalPa-kauden päätteeksi hänet valittiin lohkon parhaaksi maalivahdiksi. Tämä kausi on kulunut TPS:n reservijoukkueessa. Ikää ei ole edelleenkään kuin 27 vuotta.

6) Jon Uotila, keskikenttä, 2005–2013 (194/17)

Kulki Kuisman kanssa pitkän tien SalPan keskikentällä. Kuten Kuisma, myös Uotila oli ennen muuta luotettava, monipuolinen, tasokas ja harvinaisen uskollinen. Uotilankin arvon ymmärsi paremmin hänen lähdettyä.

7) Jukka-Pekka Tuomanen, keskikenttä 2014–2016 (63/3)

Meritoitunein Kakkosen pelaaja SalPassa. Tuomanen tuli seuraan allaan 11 kautta ja 224 ottelua Veikkausliigassa. Hän pelasi SalPan keskikentän pohjalla kolme kautta ja näytti vieressä kasvaneille pojille, mitä on ammattimaisuus.

8) Juha Herne, hyökkääjä, 2004–2006 (62/33)

TPS:ssä ja Interissä Veikkausliigaa pelannut Herne siirtyi SalPaan kaudeksi 2004. Kolmena kautena hän iski jokaisessa yli 10 maalia ja oli viemässä SalPaa Ykkösen porteille niin 2005 kuin 2006.

9) Joonas Tursas, puolustaja, 2008–2012 (101/4)

Tursas kuului viiden kauden ajan Kakkosen parhaisiin laitapuolustajiin. Yleensä ohittamaton ja fyysisesti täysin eri luokkaa kuin Kakkosen mediaanilaitapuolustajat. Tursaksen tasosta kertoo sekin, että SalPasta matka jatkui takaisin TPS:n liigarinkiin kaudeksi 2013.

10) Lucas Gabrielsson, keskikenttä, 2017– (59/15)

Kaudella 2017 Kakkosen B-lohkon vuoden pelaaja. Pienen tilan mestari, avoimen tilan luoja. Jos Gabrielsson ei olisi tällä kaudella loukkaantunut, SalPa ei olisi ollut putoamistaistelussa. Tämä ei ole mielipide vaan fakta.

