Tiistain Top Ten: Miesten Korisliigan otteluvoitot 2010-luvulla

1) Kataja Basket, Joensuu, 331 voittoa

Liigan loppusijoitukset keväinä 2010–2019: 7, 2, 2, 3, 2, 1, 5, 1, 6, 6.

Mennyt vuosikymmen on jaettava kahteen lohkoon: aikaan Teemu Rannikon kanssa ja ilman Teemu Rannikkoa. Kausina 2014–2017 takamies taikuroi Katajan seurahistorian ainoat Suomen mestaruudet, kaksi kappaletta. Hänen siirryttyään Vilppaaseen on Kataja jäänyt syistä ja toisista keskikastin joukkueeksi.

2) Tampereen Pyrintö, 302 voittoa

Loppusijoitukset: 1, 1, 4, 5, 1, 6, 2, 8, 7, 5.

Mennyt vuosikymmen on jaettava kahteen lohkoon: aikaan Damon Williamsin kanssa ja ilman Damon Williamsia. Kausina 2010–2016 jenkkitähti taituroi Pyrinnölle kolme mestaruutta ja yhden hopean. Hänen lopetettuaan uransa ei Pyrintö ole voittanut yhtään pudotuspeliä yli neljään vuoteen.

3) Kauhajoen Karhu, 285 voittoa

Loppusijoitukset: 10, 7, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 1, 1.

Pantteripatsaan tilapäisomistajuus on jatkunut jo kaksi ja puoli vuotta. Siihen nähden on varsin yllättävää, että ensimmäinen mestaruus oli samalla myös ensimmäinen mitali. Kulki kymmenkunta vuotta sitten lähes yhtä matkaa Vilppaan kanssa, nousi paremmalle tasolle ennen salolaisia, kunnes nyt molemmat ovat huipulla.

4) KTP-Basket, Kotka, 259 voittoa

Loppusijoitukset: 4, 3, 6, 2, 4, 3, 9, 9, 8, 3.

Oli kevääseen 2015 asti lähes joka kausi noin 35 voiton joukkue eli varma tuloksentekijä, vaikkei mestaruuksia tullutkaan. Sen jälkeen talousvaikeudet ovat piinanneet, ja ilmoitettu palkkabudjetti on tänään alkavalla kaudella liigan pienin.

5) Kouvolan Kouvot, 236 voittoa

Loppusijoitukset: 3, 6, 9, 6, 7, 5, 1, 6, 5, 2.

Otteluvoittojen määrä on kolmen mitalin saldo huomioiden yllättävänkin pieni. Asia selittyy osaltaan sillä, että joukkue oli Jyri Lehtosen valmennuksessa usein parhaimmillaan pudotuspeleissä, ei tässä listauksessa merkittävämmässä runkosarjassa.

6) Salon Vilpas, 230 voittoa

Loppusijoitukset: 11, 10, 8, 8, 9, 10, 8, 2, 2, 4.

Onhan se alkuvuonna 2016 käynnistynyttä, Suomen mittakaavassa jopa ennätyksellisestä korisbuumia ajatellen yllättävää. Siis se, että Vilppaalla on kuudesta koko 2010-luvun liigaa pelanneesta joukkueesta vähiten otteluvoittoja. Varsinkin, kun miettii salolaisten voittaneen eniten pelejä kausina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019.

Toisaalta asian voi miettiä niinkin, että täpärä sarjassa säilyminen vuonna 2010 karsintojen kautta ylipäänsä mahdollisti nykytilanteen.

7) Bisons, Loimaa, 175 voittoa

Loppusijoitukset: –, –, 1, 1, 3, 2, 7, –, –, –.

Nousu, uho, menestys ja tuho. On syy sille, että Joensuun Katajalla on vain kaksi mestaruutta. Selittää myös sitä, miksi Pyrinnön viimeisin mitali on vuodelta 2016, ei vuodelta 2014. Ensin mainittuna keväänä Bisonsin lopullinen romahdus oli jo tapahtunut, vaikka se vielä muodon vuoksi pudotuspeleissä pelasikin ja Pyrinnön jatkoon päästikin.

8) Helsinki Seagulls, 118 voittoa

Loppusijoitukset: –, –, –, –, –, 8, 4, 3, 3, 7.

Jos haluaisi hieman kepulikonstein nostaa helsinkiläisen pääsarjakoriksen häntää, voisi sijoitusta hieman nostaa. Torpan Pojat pelasi Korisliigaa kauteen 2011–2012 asti. Seagulls peri sittemmin tuolloin I divisioonassa pelanneen ToPon sarjapaikan.

Mikäli Seagullsin ja ToPon voitot laskisi yhteen, saisi tulokseksi 203.

9) Uudenkaupungin Korihait, 94 voittoa

Loppusijoitukset: 6, 4, 10, 9, 12, –, –, 10, 10, 10.

Liigakausia tuli 2010-luvulla sinänsä komea määrä. Otteluvoitoista lähes tasan kolmasosa napsahti välieräpaikkaan johtaneella kaudella 2010–2011.

10) BC Nokia, 92 voittoa

Loppusijoitukset: –, –, –, –, –, –, 3, 7, 4, 8.

Neljän ja puolen kauden otteluvoitot riittivät täpärästi tälle listalle. Taakse jäi seitsemän voiton erolla aiemmin mainittu ToPo, ja hieman suurempi marginaali oli Namika Lahteen sekä Honkaan.

