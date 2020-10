Timo Soini liittyi Mestiksen hallitukseen

Jääkiekon Mestis vahvisti hallitustaan uudella jäsenellä ylimääräisessä yhdistyskokouksessaan ja sai mukaan pitkän uran poliitikkona tehneen Timo Soinin. Hän on työskennellyt muun muassa kansanedustajana, europarlamentaarikkona ja ulkoministerinä.

Soini toimi kymmenen vuotta perussuomalaisten puheenjohtajana, jatkaen sen jälkeen poliittista uraansa sinisen tulevaisuuden riveissä.

– Mestiksen hallitukseen tulen tekemään Mestiksen hyväksi töitä. Meillä kaikilla on omia historioita ja mielipiteitä, mutta ne eivät kuulu tähän. Tähän kuuluu se, että tämä laji ja sarja menevät eteenpäin, Soini paalutti Mestiksen verkkosivuilla.

Mestiksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää on tyytyväinen, että sarjan hallitustyöhön liittyi Soinin kaltainen kokenut vaikuttaja.

– Uskon, että Timolla on paljon annettavaa Mestikselle tunnettuna urheilumiehenä. Timo tuntee erinomaisesti myös yhdistys- ja hallitustyöskentelyjen toimintatavat ja on oiva lisä hallitukseemme, Haanpää sanoi.

Soini on ollut tuttu näky kotikaupunkinsa Espoon jääkiekkokatsomoissa.

– On tärkeää, että meillä on Mestiksen kaltainen sarja, josta voi siirtyä eteenpäin esimerkiksi Liigaan tai ulkomaille. Jos meillä ei olisi tällaista valtakunnallista sarjaa, niin se köyhdyttäisi ja kutistaisi meidän huipunkin väistämättä ajan kanssa suppeammaksi, Soini kuvaili.

Soini uskoo monipuolisesta kokemuksestaan olevan hyötyä sarjalle.

– Itseni tuntien minulla voi olla jotain sellaista elämänkokemusta sekä näkemystä ja kirjallista sekä suullista kykyä, jolla voidaan hyville asioille saada lisää kantavuutta. En ole mikään taikuri, mutta tunnen valtiollisen ja kunnallisen päätöksenteon hyvin kokemusperäisesti. Tällä puolella uskon, että minusta on apua Mestis-seuroille.

STT

