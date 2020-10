Toinen perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä vangituista miehistä on vapautettu – epäillään silti edelleen teosta

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä vangituista miehistä toinen on vapautettu. Keski-Suomen käräjäoikeudesta vahvistetaan, että poliisi on ilmoittanut Tero Ala-Tuuhosen vapauttamisesta.

Toinen murhan yrityksestä vangittu, jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen, pysyy edelleen vangittuna.

KRP:n tutkinnanjohtaja Timo Luoto kertoo, että toinen vangituista vapautettiin eilen.

– Esitutkinnassa on ilmennyt seikkoja, että tämän henkilön kohdalla ei ole enää edellytyksiä vangittuna pitämiselle. Hän on edelleen epäillyn asemassa samasta rikoksesta, mutta epäilyn taso on lieventynyt, Luoto sanoi.

Kataja joutui epäillyn murhan yrityksen uhriksi kotonaan Jämsänkoskella heinäkuussa. Teosta on epäiltynä myös kolmas mies, joka ei ole ollut vangittuna.

– Kun nämä kaksi vangittua otettiin kiinni, samana päivänä otettiin kiinni myös kolmas henkilö. Hän oli noin kaksi päivää poliisin hallussa ja sitten hänet vapautettiin, Luoto vahvistaa.

Luotosen mukaan on ”täysin mahdollista” että jutussa tulee vielä ilmi lisää epäiltyjä. Hän ei halua ottaa kantaa siihen, oliko teon takana järjestäytyneempää toimintaa.

– Tuohon en voi vastata, hän sanoi.

Ala-Tuuhosen vapauttamisesta kertoi ensin Nykysuomi-verkkolehti.

—–

Korjattu 14.01: Otsikossa ja leipätekstissä kirjoitusvirhe. Ei murhasta vangittu, vaan murhan yrityksestä vangittu.

Maria Rosvall

STT

