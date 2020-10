Toipumiskokemus omasta takaa – kokemusasiantuntija toimii kokemuksellaan päihde- ja mielenterveystyössä ammattilaisen rinnalla

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla voi parhaimmillaan olla tärkeä rooli päihde- tai mielenterveyssairaudesta kärsivälle henkilölle. Kokemusasiantuntijoita on koulutettu Salon kansalaisopistossa kolmena viime vuotena, ja nyt vuonna 2014 perustettu Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry (KoKoA) pitää tänä syksynä kokemusasiantuntijoiden jatkokoulutuksen, joka kestää 21. marraskuuta asti.

– Kokemusasiantuntija on omalla taustallaan mukana esimerkiksi päihdetyössä. Hän toimii ammattilaisen rinnalla, joten potilaalla on käytössään ammatillinen ja kokemuksellinen apu, vastuukouluttaja Reijo Lappeteläinen taustoittaa.

Hänellä itsellään on päihdetausta.

– Kokemusasiantuntija voi omalla kokemustiedollaan auttaa hyvin paljon potilaan toipumista ja täydentää ammattitietoa, joka päihdetyöntekijällä on. Kokemusasiantuntijat ovat vähän niin kuin malleja, että sairaudesta voi toipua. Oli kyseessä sitten päihde- tai mielenterveyssairaus, Lappeteläinen kiteyttää.

Lappeteläisen mukaan Salossa on tällä hetkellä jo kaikkiaan noin 60 kokemusasiantuntijaa.

– Kokemusasiantuntijaksi voi kouluttautua henkilö, joka on päihde- tai mielenterveystaustainen tai tällaisen henkilön omainen. Koulutettavan pitää olla toipunut tai toipumassa sairaudestaan. Olennaista on omakohtainen toipumiskokemus. Sosiaalisuus, empaattisuus ja vuorovaikutustaidot auttavat kokemusasiantuntijan työssä, hän sanoo.

Lappeteläinen mainitsee, että koulutuksen perusrungon muodostaa henkilön oma toipumistarina ja sen esittäminen.

– Miten sairastuin? Miten minua hoidettiin ja miten toivuin? Potilaat kuuntelevat enemmän sellaista ihmistä, jolla on omakohtainen kokemus, Lappeteläinen summaa.

Kokemusasiantuntijoita toimii Salossa muun muassa Klubitalossa, FinFamissa, A-klinikalla sekä sosiaali- ja terveystoimen puolella.

– Näissä paikoissa he ovat erilaisissa toimisuhteissa, määräaikaisissa useimmat. Yhteistyö toimii varsinkin järjestöjen kanssa hyvin. Myös seurakunta on tullut voimakkaasti mukaan yhteistyöhön. Monet kokemusasiantuntijat käyvät myös kertomassa tarinansa kouluissa.

Lappeteläisen mukaan eri tahot ymmärtävät jatkuvasti paremmin kokemusasiantuntijan merkityksen, roolin auttajana ja asiantuntijana.

– Vantaalla on Suomen ainoa päihdekokemusasiantuntijan virka tällä hetkellä. Esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa ja Englannissa virkoja on paljon.

Jatkokoulutuksessa koulutettaville täsmennetään koulutusta ja annetaan syventäviä opintoja. Jatkokoulutus on 52 tunnin mittainen, eli vajaa puolet 100 tunnin peruskoulutuksesta.

– Ihmiset oppivat koulutuksessa tietoja ja taitoja toimia kokemusasiantuntijoina. Mutta nämä ihmiset ovat myös kuntoutumassa ja toipumassa täällä, vähän sellaisessa suuressa vertaisryhmässä, jossa on eritaustaisia ihmisiä, Lappeteläinen sanoo.