Torstai oli touhua täynnä Salon Urheilupuistossa – koko perheen tapahtumassa oli mahdollisuus liikkua monin eri tavoin

Salon paljon kehuttu Urheilupuisto toimi näyttämönä torstaina lukuisille ulkoliikunta-aktiviteeteille. Salon kaupungin järjestämässä koko perheen Touhutorstai-tapahtumassa oli mahdollisuus testata neljän tunnin aikana erilaisia lajeja.

Tarjolla oli yleisurheilua, frisbeegolfia, talutusratsastusta, minigolfia, perhesuunnistusta, scoottausta eli temppupotkulautailua, padelia sekä pyöräilyä taitoradalla. Myös keinonurmella nähtiin vilskettä, sillä siellä pidettiin koko perheen peuhu. Se sisälsi muun muassa suositun keppariradan.

Keinonurmella värikkäitä palloja olivat potkimassa salolainen Ellamari Nikkanen lastensa Sofia Keto-ojan, Emma Keto-ojan ja Alisa Keto-ojan kanssa.

– Teen vuorotyötä ja oli vapaapäivä, niin tulimme tänne. Tänään oli kaunis ilma, joten lähdimme ulkoilemaan lasten kanssa ja katsomaan, mitä kaikkea täällä on. Päivittäin tulee lasten kanssa ulkoiltua, Nikkanen kertoi.

Nikkanen piti hyvänä, että tapahtuma järjestettiin.

– Lapset tykkäävät, kun on välillä tällaista ohjelmaa tarjolla. Katsotaan, mitä kaikkea ehdimme käymään läpi. Lapsilla ei ollut mitään tiettyä mielessä, mitä he olisivat halunneet kokeilla, Nikkanen sanoi.

Salolainen Jonna Kataja oli lastensa Minja ja Topi Katajan kanssa etsimässä rasteja suunnistuksessa.

– Syysloma toi meidät tänne. Ihana, että tällainen tapahtuma on järjestetty. Olemme yleensäkin käyneet liikuntapalveluiden järjestämissä jutuissa, Jonna Kataja kertoi.

Lapista Topi odotti eniten frisbeegolfia ja Minja talutusratsastusta.

– Menen huomenna minihevosleirille, Minja ilmoitti.

Toisaalla Urheilupuiston uusilla padel-kentillä salolainen Jussi Luoto löi palloa poikansa Jonatan Luodon sekä pöytyäläisten Anton ja Otto Laineen kanssa.

– Ensimmäistä kertaa olemme kokeilemassa padelia. Minulle squash ja tennis ovat entuudestaan tuttuja lajeja, mutta padelissa en ole vielä sisäistänyt, miten laseja hyödynnetään. Tämä tuntuu matalankynnyksen peliltä, liikuntaa monipuolisesti harrastava Jussi Luoto kuvaili.

Liikunnanohjaaja Saku Nikkanen Salon vapaa-ajan palveluista oli tyytyväinen, että jokainen lajipiste löysi käyttäjiä päivän aikana.

– Ratsastustalli on aina sellainen, että sinne menee väkeä. Hienoa myös nähdä, että keinonurmen peuhu löysi kohderyhmänsä hyvin. Siellä on selvästi pienempää väkeä liikkumassa vanhempiensa kanssa, Nikkanen totesi.

Tiistaina kaupunki järjesti Toimintatiistain Salohallissa, jossa kouluikäiset lapset pääsivät muun muassa pelaamaan PlayStation-pelikonsolia hallin isolta screeniltä, kaupunkisotimaan, ajamaan RC-autoilla ja keilaamaan.

– Tämän torstain tapahtuman halusimme tuoda ulos, varsinkin kun Liikunnan Superlauantai peruuntui syyskuun alusta. Ulkona on helpompi pitää etäisyyksiä ja ilma vaihtuu, Nikkanen sanoi.