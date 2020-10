Trump haluaa Yhdysvaltain joukot pois Afganistanista jouluun mennessä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut Twitterissä haluavansa maansa joukot pois Afganistanista jouluun mennessä.

Tämän vuoden helmikuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä joukkonsa Afganistanista ensi vuoden kesään mennessä osana Taleban-sissiliikkeen kanssa tehtyä sopimusta. Trump näyttää siis haluavan nopeuttaa aikataulua. Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvalloilla on Afganistanissa noin 8 600 sotilasta.

Trump on luvannut irrottaa Yhdysvallat aseellisista konflikteista, joissa maa on mukana. Trump pyrkii toiselle kaudelleen marraskuun vaaleissa.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313984510749544450?s=20

STT

